Manchester United opet kiksao, nisu se uspjeli priključiti vrhu Premier lige

Manchester United je imao priliku pobjedom skočiti na peto mjesto Premier lige, ali su "Crveni vragovi" nisu uspjeli osvojiti tri boda. United je pobijedio u samo jednoj od posljednjih šest utakmica Premier lige protiv West Hama.
Domaćin je poveo u 58. minuti golom Dioga Dalot koji je postigao svoj četvrti gol u Premier ligi za domaće, no ovo mu je bio prvi gol u natjecanju na Old Traffordu u 74. domaćem nastupu. Izjednačio je Soungoutou Magassa sedam minuta prije kraja.
Man United je osmi na ljestvici sa 22 boda, dok West Ham ostaje 18. sa 12 bodova. Na vrhu je Arsenal sa 33 boda, pet više od Manchester Cityja.Turci tvrde da Livaković u siječnju napušta Španjolsku: Nikad bliže povratku u Dinamo
