Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
U POLJSKOJ

Hrvatska mješovita štafeta osvojila sedmo mjesto na Europskom prvenstvu u malim bazenima

Zagreb: 53. međunarodni plivački miting Mladost 2025
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
04.12.2025.
u 21:50

Hrvatska mješovita štafeta na 4x50 m slobodno osvojila je sedmo mjesto u finalu na Europskom prvenstvu u malim bazenima koje se održava u Lublinu

Hrvatska štafeta u sastavu Luka Cvetko, Jere Hribar, Jana Pavalić i Meri Mataja isplivala je vrijeme 1:30.70 zauzevši sedmo mjesto.

Pobijedili su Talijani Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia di Pietro i Sara Curtis s novim svjetskim rekordom 1:27.26. Srebro su osvojili Mađari (1:28.04), dok je bronca pripala Nizozemcima (1:28.42).

Vili Sivec nije se uspio plasirati u finale discipline 100 leptir zauzevši u polufinalu deseto mjesto s rezultatom 50.64. Posljednje, osmo mjesto koje je vodila u finale osvojio je Francuz Clement Secchi sa 50.14. Sivec i Mađar Richard Marton koji je bio deveti (50.24) rezerve su za finale. Najbrži je bio Švicarac Noe ponti sa 48.82.

Nizozemka Marrit Steenberger je pobijedila na 100 mješovito s novim europskim rekordom 56.26. Sjajna Nizozemka je osvojila zlato i na 200 m slobodno, također s novim europskim rekordom, 1:50.33. Na kraju današnjeg programa Steenberger je osvojila i broncu u utrci mješovitih štafeta 4x50 slobodno.
Ključne riječi
Hrvatska Štafeta Plivanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja