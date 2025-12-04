Hrvatska mješovita štafeta osvojila sedmo mjesto na Europskom prvenstvu u malim bazenima

Hrvatska štafeta u sastavu Luka Cvetko, Jere Hribar, Jana Pavalić i Meri Mataja isplivala je vrijeme 1:30.70 zauzevši sedmo mjesto.

Pobijedili su Talijani Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia di Pietro i Sara Curtis s novim svjetskim rekordom 1:27.26. Srebro su osvojili Mađari (1:28.04), dok je bronca pripala Nizozemcima (1:28.42).

Vili Sivec nije se uspio plasirati u finale discipline 100 leptir zauzevši u polufinalu deseto mjesto s rezultatom 50.64. Posljednje, osmo mjesto koje je vodila u finale osvojio je Francuz Clement Secchi sa 50.14. Sivec i Mađar Richard Marton koji je bio deveti (50.24) rezerve su za finale. Najbrži je bio Švicarac Noe ponti sa 48.82.

Nizozemka Marrit Steenberger je pobijedila na 100 mješovito s novim europskim rekordom 56.26. Sjajna Nizozemka je osvojila zlato i na 200 m slobodno, također s novim europskim rekordom, 1:50.33. Na kraju današnjeg programa Steenberger je osvojila i broncu u utrci mješovitih štafeta 4x50 slobodno.