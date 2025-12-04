Naši Portali
IZBODEN JE PO CIJELOM TIJELU

Novi detalji strašnog napada u Splitu: Nagrađivani policajac životno je ugrožen

Lokacija u Splitu gdje je policajac teško ozlijeđen u napadu oštrim predmetom
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.12.2025.
u 20:09

U splitskom KBC-u žrtva se bori za život, a radi se o kontakt-policajcu s Kmana koji je posebno poznat po suradnji s lokalnom zajednicom, komunalnim službama i školama

Na području splitskih Bilica sinoć je izboden policajac koji se i dalje bori za život. Uhićena je mlađa punoljetna osoba, a do ovog je došlo nakon što su njegovi ukućani kojima je prijetio pozvali policiju. U splitskom KBC-u žrtva se bori za život, a radi se o kontakt-policajcu s Kmana koji je posebno poznat po suradnji s lokalnom zajednicom, komunalnim službama i školama. Primio je i medalju Grada Splita za svoj doprinos sigurnosti i za prevenciju kriminala među rizičnim skupinama. Nagradu mu je 2021. uručio Ivica Puljak.
 

Trenutno se nalazi u induciranoj komi, a za Vijesti HRT-a javio se Toni Kljaković Gašpić, predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split koji je potvrdio ozbiljnost situacije.  'Situacija je i dalje životno ugrožavajuća. Dosta ozbiljna, s obzirom na ozljede i njegovo stanje. Kolege rade sve, primjenjuje se mjera intenzivnog liječenja kako bi mu poboljšali stanje. Vidjet ćemo u narednim danima u kojem će smjeru liječenje ići', rekao je i dodao da je 'policajac u induciranoj komi, što spada u uobičajene procedure našeg intenzivističkog liječenja. Uz to provodimo i sve ostalo kako bismo mu poboljšali situaciju.' Građani su u šoku, a navodno se rado o psihički nestabilnom 18-godišnjaku koji je odveden na Odjel psihijatrije KBC Split. Ovaj incident se dao naslutiti, budući da je prije napada mladić izjavio da 'ide sve pobiti', a ranjeni  policajac je u trenutku napada bio u civilu i izvan službe. Mladića je prepoznao i pokušao ga zaustaviti, ali je umjesto toga izboden po cijelom tijelu.

Lokacija u Splitu gdje je policajac teško ozlijeđen u napadu oštrim predmetom
Ključne riječi
Split napad Bilice policajac

Komentara 3

Pogledaj Sve
SE
Senior2
21:05 04.12.2025.

Znači to što polocajac nije bio u sližbi daje pravo balavcu da ga izbode nožem.

Avatar Kokodrilo
Kokodrilo
21:01 04.12.2025.

Cekam sada da vidim Bozinovica i bagru u vladi da pocnu balegat kako im je "zao" policajca, umjesto da im dozvoli upotrebu oruzja u situcijama kao ova gdje im je direktno ugrozen zivot.

IS
istokdole
20:56 04.12.2025.

Pitam medije : zašto stalno širite negativu predimenzionirano izvještavaju o o incidentima koji su prije 30 godine prošli nezabilježeni uopće. Prvo isticati da je policajac je neprofesionalni jer nije bio na dužnosti i , osim ako se sam legitimirao napadačč to nije znao. Dakle radite danu od toga da je lik bio policajac jer to bolje zvuči. Jer kad tako prezentirati ispada prvi hint da je policajac na dužnosti stradao. Drugo di vam je novinarska etika a bogme i onim lešinarima tipa Silovic koja kampira pred bolnicom a i gdje je pamet Kljaković Gaspicu kad laprda toliko detalja o pacijenticu stanju, gdje vam je tu sad zaštita pojedinca. Zašto ja moram na prvoj stranici vidjeti je li čovjek u životnoj opisanosti ili nije??? Želim mu bez oporavak ali ovo je prešlo sve granice to negativno novinarstvo.

