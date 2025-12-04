Novi detalji strašnog napada u Splitu: Nagrađivani policajac životno je ugrožen

Na području splitskih Bilica sinoć je izboden policajac koji se i dalje bori za život. Uhićena je mlađa punoljetna osoba, a do ovog je došlo nakon što su njegovi ukućani kojima je prijetio pozvali policiju. U splitskom KBC-u žrtva se bori za život, a radi se o kontakt-policajcu s Kmana koji je posebno poznat po suradnji s lokalnom zajednicom, komunalnim službama i školama. Primio je i medalju Grada Splita za svoj doprinos sigurnosti i za prevenciju kriminala među rizičnim skupinama. Nagradu mu je 2021. uručio Ivica Puljak.

Trenutno se nalazi u induciranoj komi, a za Vijesti HRT-a javio se Toni Kljaković Gašpić, predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split koji je potvrdio ozbiljnost situacije. 'Situacija je i dalje životno ugrožavajuća. Dosta ozbiljna, s obzirom na ozljede i njegovo stanje. Kolege rade sve, primjenjuje se mjera intenzivnog liječenja kako bi mu poboljšali stanje. Vidjet ćemo u narednim danima u kojem će smjeru liječenje ići', rekao je i dodao da je 'policajac u induciranoj komi, što spada u uobičajene procedure našeg intenzivističkog liječenja. Uz to provodimo i sve ostalo kako bismo mu poboljšali situaciju.' Građani su u šoku, a navodno se rado o psihički nestabilnom 18-godišnjaku koji je odveden na Odjel psihijatrije KBC Split. Ovaj incident se dao naslutiti, budući da je prije napada mladić izjavio da 'ide sve pobiti', a ranjeni policajac je u trenutku napada bio u civilu i izvan službe. Mladića je prepoznao i pokušao ga zaustaviti, ali je umjesto toga izboden po cijelom tijelu.