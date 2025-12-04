Naši Portali
OPREZ NA CESTI

U Lici pada snijeg, pogledajte kako izgledaju autoceste

04.12.2025.
u 20:28

Uz to poručuju kako je važno poštivati privremenu regulaciju prometa u zonama radova.

U Lici pada snijeg koji uzrokuje probleme u prometu. Zbog jakog vjetra na pojedinim cestama u priobalju uvedene su zabrane za određene skupine vozila, dok je u Lici, na dionici Gospić–Karlobag, promet onemogućen kamionima s prikolicama i poluprikolicama te svim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu. Hrvatski autoklub upozorio je vozače na otežane uvjete.

Zadržavanja su prisutna i na cestama gdje su u tijeku radovi, kao i na prometnicama unutar većih gradova. Iz HAK-a podsjećaju vozače da je nužno prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te pritom apeliraju da se na put ne kreće bez odgovarajuće opreme. Uz to poručuju kako je važno poštivati privremenu regulaciju prometa u zonama radova.
