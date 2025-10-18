VIDEO Cijeli svijet vidio je golu suprugu nogometne legende, slučajno je snimio i objavio

Preminuli legendarni njemački nogometaš Andreas Brehme odlučio je prije dvije godine snimiti video čestitku za rođendan, no to se nije pokazalo kao najbolja ideja. Naime, u jednom trenutku uhvatio je svoju suprugu Susannu Schaeder i to toplesu?!

- Shvatili smo što se događa kada su name se prijatelji počeli javljati - rekao je tada Brehme te dodao:

- Sad cijeli svijet zna da imam prekrasnu ženu. Nije se smjelo dogoditi, ali mogu se samo nasmijati. Ubuduće ću dati ženi da me snima.

Video možete pogledati OVDJE. Inače, Brehme je 1990. godine postao svjetski prvak s Njemačkom, a upravo je on zabio jedini gol u finalu protiv Argentine.

Inače, legendarni njemački nogometaš Andreas Brehme umro je 2024. godine u Münchenu, u 64. godini. Pretpostavljao se da je koban bio srčani zastoj, javio je tada Bild.

Brehme je rođen u Hamburgu, a nastupao je za Saarbrücken, Kaiserslautern, Bayern, Inter i Zaragozu. U 86 utakmica za reprezentaciju tadašnje SR Njemačke zabio je osam golova.