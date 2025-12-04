FOTO Uznemirujući prizori iz Epsteinova svijeta grijeha: Tuš kabina, soba sa zubarskim stolcem
Političari u SAD-u objavili su slike i videozapise privatnog karipskog otoka Jeffreyja Epsteina. Demokrati u Nadzornom odboru Zastupničkog doma opisali su to kao "potresan pogled iza Epsteinovih zatvorenih vrata".
"Objavljujemo ove fotografije i videozapise kako bismo osigurali javnu transparentnost naše istrage i pomogli u sastavljanju potpune slike Epsteinovih strašnih zločina", rekao je zastupnik Robert Garcia.
Slike su iz Little Saint Jamesa gdje se vjeruje da je Epstein zlostavljao maloljetne djevojčice. U jednoj sobi – koja je, čini se, opremljena i zubarskim stolcem – na zidu vise lica muškaraca, dok su u radnoj sobi kredom napisane riječi "obmana", "moć" i "istina".