FOTO Uznemirujući prizori iz Epsteinova svijeta grijeha: Tuš kabina, soba sa zubarskim stolcem

Političari u SAD-u objavili su slike i videozapise privatnog karipskog otoka Jeffreyja Epsteina. Demokrati u Nadzornom odboru Zastupničkog doma opisali su to kao "potresan pogled iza Epsteinovih zatvorenih vrata".
Foto: Reuters/PIXSELL
"Objavljujemo ove fotografije i videozapise kako bismo osigurali javnu transparentnost naše istrage i pomogli u sastavljanju potpune slike Epsteinovih strašnih zločina", rekao je zastupnik Robert Garcia.
Foto: Reuters/PIXSELL
Slike su iz Little Saint Jamesa gdje se vjeruje da je Epstein zlostavljao maloljetne djevojčice. U jednoj sobi – koja je, čini se, opremljena i zubarskim stolcem – na zidu vise lica muškaraca, dok su u radnoj sobi kredom napisane riječi "obmana", "moć" i "istina".
Foto: Reuters/PIXSELL
Druge slike prikazuju veliku tuš-kabinu, telefon s nekih zataškanih brojeva za brzo biranje i fotografiju Epsteina i Ghislaine Maxwell na sastanku s papom Ivanom Pavlom II.
Foto: Reuters/PIXSELL
Američko Ministarstvo pravosuđa trenutačno ima rok do sredine prosinca da objavi tisuće dokumenata povezanih s građanskim i kaznenim slučajevima koji uključuju Epsteina.
Foto: Reuters/PIXSELL
Foto: Reuters/PIXSELL
Foto: Reuters/PIXSELL
Foto: Reuters/PIXSELL
Foto: Reuters/PIXSELL
