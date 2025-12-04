Luka Modrić ostao bez prilike za trofej! As vatrenih ušao je prekasno, ali raduje se drugi Hrvat

Lazio je dobio priliku za brzi uzvrat i slatku osvetu protiv AC Milana samo nekoliko dana nakon prvenstvenog poraza na San Siru. U napetoj utakmici osmine finala Coppa Italia, rimska momčad je na svom Olimpicu slavila s minimalnih 1:0 i tako osigurala prolazak u četvrtfinale, gdje ih čeka Bologna. Bio je to dvoboj pun naboja, u kojem su Rimljani pokazali više želje i na kraju zasluženo srušili prošlogodišnjeg finalista natjecanja, ostavivši Luku Modrića i njegove suigrače bez prilike za jedan od domaćih trofeja.

Hrvatski veznjak Toma Bašić, koji je odigrao cijeli susret, bio je jedan od najaktivnijih igrača Lazija od samog početka. Već u ranoj fazi utakmice, nakon proigravanja Mattije Zaccagnija, Bašić je sjurio prema golu, no njegov je udarac iz kuta prošao tik uz vratnicu. Lazio je bio opasniji u prvom dijelu; Taty Castellanos je propustio iskoristiti veliku pogrešku obrane Milana, dok je vratar Rossonera Mike Maignan sjajnom reakcijom na samom kraju poluvremena obranio volej Gustava Isaksena i sačuvao svoju mrežu netaknutom.

U nastavku susreta Milan je zaigrao agresivnije, pokušavajući preuzeti kontrolu nad igrom. Ruben Loftus-Cheek bio je blizu pogotka kada je njegov udarac glavom nakon ubačaja Pervisa Estupinana otišao malo iznad grede. Ipak, najveću priliku za goste propustio je Rafael Leao, koji je nakon sjajne povratne lopte s osam metara prebacio cijeli gol i tako propustio dovesti svoju momčad u vodstvo. Unatoč pritisku, obrana Lazija na čelu s vratarom Christosom Mandasom uspješno je odolijevala svim napadima.

Trenutak odluke dogodio se u 80. minuti utakmice. Nakon kornera koji je izveo Nuno Tavares, a kojem je prethodila situacija u kojoj su gosti protestirali smatrajući da udarac iz kuta nije trebao biti dosuđen, najspretniji u kaznenom prostoru bio je Mattia Zaccagni. Vješto se oslobodio svog čuvara i preciznim udarcem glavom na prvoj vratnici matirao nemoćnog Maignana za, pokazat će se, konačnih 1:0 i veliko slavlje domaćih navijača.

Odmah nakon primljenog pogotka, trener Milana reagirao je uvođenjem Luke Modrića u 81. minuti, nadajući se da će iskustvo hrvatskog maestra donijeti preokret. Modrić je pokušao povezati redove svoje momčadi, no vremena za povratak bilo je premalo. S druge strane, Toma Bašić je odradio lavovski posao u veznom redu Lazija i na kraju s velikim osmijehom proslavio pobjedu i plasman među osam najboljih momčadi u Kupu, dok je Modrić ostao bez prve prilike za osvajanje trofeja u dresu AC Milana.