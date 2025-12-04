Naši Portali
NE ZNA SE UZROK

Invazija otrovnica na popularnim plažama, ljudi šalju snimke: 'Ne dirajte ih'

nanstvenici nisu sigurni što točno uzrokuje velik broj morskih zmija koje se isplivale na obalu

Znanstvenici upozoravaju na neuobičajeno veliki broj morskih zmija na plažama Australije. Ove zmije koje su jako otrovne nasukale su se u australskom zaljevu Nanga od listopada, što izaziva zabrinutost za njihov morski ekosustav. U vodama sjeverne Australije živi preko 20 vrsta morskih zmija , od kojih su sve klasificirane kao zaštićene morske vrste, a dvije su kritično ugrožene. Znanstvenici nisu sigurni što točno uzrokuje velik broj morskih zmija koje se isplivale na obalu, te su pozvali javnost da pomogne u bilježenju na Facebook stranici Australian Sea Snakes.

"Broj morskih zmija opada, ali nismo sigurni zašto. Ono što znamo jest da se često hvataju kao 'usputni ulov'“, rekao je australski Odjel za klimatske promjene, energiju, okoliš i vode (DCCEEW).  Istraživačica morskih zmija Blanche d'Anastasi u Facebook grupi pozvala je ljude da šalju informacije o pronalasku zmija. Pozvali su sve da ne diraju nasukane morske zmije jer su vrlo otrovne i imaju osjetljivu bodlju. "Morske zmije su vodene životinje i imaju vrlo krhko tkivo, kosti i zglobove, pogodne za život pod vodom“, rekla je d'Anastasi u objavi. Stručnjaci još uvijek pokušavaju shvatiti što uzrokuje nasukavanja. "Znamo da morske zmije zapravo ne podnose dobro velike vremenske uvjete, one se zapletu u svu morsku travu amfibolis koju more nanese nakon ciklona“, rekla je d'Anastasi za ABC News. Najvjerojatnije postoji neka skrivena bolest ili ozljeda, objasnila je. 

Na primjer, nakon smrtonosnog toplinskog vala koji je pogodio Shark Bay 2010. godine, navodno je došlo do pada lokalne populacije morskih zmija za 76 posto. "Morske zmije su nešto što je nekada bilo prilično obilno, a onda je nakon tog toplinskog vala njihov broj naglo opao", rekla je. "Držite se na sigurnoj udaljenosti od životinje i ne dirajte je", podijelila je d'Anastasi u objavi, prenosi Independent

morske zmije zmije Australija

