Jurišićev centaršut bez problema hvata Nevistić.
Ništa zanimljivog se ne događa, igra je prekidana prekršajima.
Počeo je drugi dio.
Kraj prvog dijela.
Jedna minuta nadoknade.
Jakupovićev udarac je ispred Nevistića je blokiran, naknadno je podignuta zastavica.
Dominguez je požutio.
Dinamo dominira utakmicom, a Osijek nastavlja s lošim izdanjima ove sezone.
Bennacer je dobro pucao s ruba 16 metara, ide to malo pokraj vratnice.
Dominguez je upisao prvijenac za Dinamo, uputio je prizeman i oštar udarac s distance, Malenici se od ruke lopta odbila u mrežu.
Cvijanović je pucao iz daljine, no bio je neprecizan.
Plavi su poveli iz prve prave opasnosti, Bennacer je ubacio iz kornera, McKenna je nadvisio Jelinića te svladao nemoćnog Malenicu.
Počela je utakmica.
Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca.
Dinamo 1.3
Remi 5.2
Osijek 8
DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc, Mišić, Bennacer - Bakrar, Kulenović, Hoxha
OSIJEK: Malenica - Jelenić, Mkrtchyan, Cvijanović - Čolina, Farkaš, Babec, Vrbančić, Jurišić - Omerović, Jakupović
Dobro je. Fiksao sam jedinicu.
