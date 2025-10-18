Naši Portali
18.10.2025. u 19:04
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista.
DINAMO
McKenna 3' Dominguez 14'
2-0
OSIJEK
SUPERSPORT HNL, 18.00, MAKSIMIR, ZAGREB
57'

Jurišićev centaršut bez problema hvata Nevistić.

52'

Ništa zanimljivog se ne događa, igra je prekidana prekršajima. 

46'

Počeo je drugi dio. 

Poluvrijeme
45' (Poluvrijeme)

Kraj prvog dijela. 

45'

Jedna minuta nadoknade. 

42'

Jakupovićev udarac je ispred Nevistića je blokiran, naknadno je podignuta zastavica. 

Žuti karton
34' (Žuti karton )

Dominguez je požutio.

30'

Dinamo dominira utakmicom, a Osijek nastavlja s lošim izdanjima ove sezone. 

24'

Bennacer je dobro pucao s ruba 16 metara, ide to malo pokraj vratnice. 

Gol
14' (Gol)

Dominguez je upisao prvijenac za Dinamo, uputio je prizeman i oštar udarac s distance, Malenici se od ruke lopta odbila u mrežu.

9'

Cvijanović je pucao iz daljine, no bio je neprecizan. 

Gol
3' (Gol)

Plavi su poveli iz prve prave opasnosti, Bennacer je ubacio iz kornera, McKenna je nadvisio Jelinića te svladao nemoćnog Malenicu. 

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica. 

Pijenos utakmice možete gledati na prvom programu MAX Sporta.

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca. 

KLADIONICE

Dinamo 1.3
Remi 5.2
Osijek 8

SASTAVI

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc, Mišić, Bennacer - Bakrar, Kulenović, Hoxha

OSIJEK: Malenica - Jelenić, Mkrtchyan, Cvijanović - Čolina, Farkaš, Babec, Vrbančić, Jurišić -  Omerović, Jakupović

Komentara 2

Pogledaj Sve
BI
billynik
19:15 18.10.2025.

Kud bi pobjegao Hajduku, do sutra?

Avatar octopuss
octopuss
18:47 18.10.2025.

Dobro je. Fiksao sam jedinicu.

