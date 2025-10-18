SPORTSKI DIREKTOR HAJDUKA

Veliki intervju Gorana Vučevića: Priča s Hajdukom je dosta konfuzna. Bit ću otvoren i pokušati objasniti...

– Dosta je konfuzna ta priča u vezi s Hajdukom, bilo je prvenstava za koja smo u startu znali da klub neće biti prvi. To je klub koji je putem udruge Naš Hajduk dao do znanja što želi. Ne mora biti prvi, ali neka izgleda hajdučki. Je li to uteg? Smatram da nije. Navijači su to prepoznali i s time su se poistovjetili. Splićani često kažu da žive Hajduk. To je spoj navijača i kluba koji će trajati tko zna koliko.