Vijećnik SDP-a podnio kaznenu prijavu protiv Bujanca zbog slučaja časne sestre

Slučaj časne sestre za koju je policija utvrdila da nije napadnuta u Zagrebu prošlog tjedna već da si je sama nanijela ozljede nožem otvorilo se pitanje mogu li i trebaju li za širenje dezinformacija o tom slučaju odgovarati oni koji su ih i širili. I koji su na taj način potpalili mržnju prema migrantima obzirom da se više dana što od desnih aktivista što od desnih medija moglo čuti kako je časna sestra nastradala od strane migranta iz Afganistana.

Kaznene prijave već pristižu u DORH na tu temu. Jednu takvu juče je podnio vijećnik SDP-a u zadarskom Gradskom vijeću Erol Gaši i to protiv voditelja desničarske emisije Bujica Velimira Bujanca. Gaši se u prijavi pozvao na članak 325 Kaznenog zakona Republike Hrvatske, stavak 1 u kojemu stoji da "tko putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina- kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

Prijavu je, kazao nam je Gaši, poslao preko pisarnice i u njoj je tražio da mu iz DORH-a povratno jave da su ju zaprimili.

- Ovog puta Bujance je prevršio svaku mjeru. Pogotovo obzirom na stanje u društvu. Krajnji je trenutak da se nešto poduzme prije nego netko izgubi glavu. Zato sam se i pozvao na članak Kaznenog zakona 325 za koji je propisana kazna zatvora od tri godine - kazao je za Večernji list SDP-ov vijećnik Gaši. Podsjetio je i da Bujancu ovo nije prvi put da se ovako odnosi prema migrantima te je podsjetio i na odluku Vijeće za elektroničke medije iz 2018. godine kada je, zbog govora mržnje prema migrantima u emisiji ‘Bujica’ na 24 sata oduzeta koncesija televizijskim stanicama koje su je emitirale. Radilo se o zagrebačkoj Z1 televiziji, SBTV-u iz Slavonskog Broda i Osječkoj televiziji, dok četiri sata neće emitirati Srce TV, Adriatic TV i TV Jadran.

U spornoj emisiji emitiran je bio prilog pod naslovom ‘Ispovijest T. L. – Zagrepčanke, žrtve migrantske pljačke’ u kojem je jedna od sugovornica kazala: ‘Ne daj Bože da ih netko ne istuče ili nešto. Mislim… što bi po meni trebalo radit do iznemoglosti, dok valjda ne prekinu…’,

Gaši još nije dobio odgovor od DORH-a je li mu prijava pristigla, ali je podsjetio i da je sam glavni državni odvjetnik jučer baš iz Zadra kazao kako će DORH reagirati vezano za lažne napise o slučaju časne sestre koja se sama ozlijedila nožem.

Stručnjak za kazneno pravo, odvjetnik Veljko Miljević kaže SDP-ov vijećnik može podnijeti kaznenu prijavu i tako ispuniti svoju građansku dužnost. Međutim, kazneno djelo koje ističe goni se po službenoj dužnosti što znači da vic u ovom slučaju nije na onomu tko podnosi kaznenu prijavu pa niti na onome protiv koga se kaznena prijave podnosi već na DORH-u koji je taj koji mora ocijeniti jesu li navodi iz kaznene prijave osnovani.

- Turudić je inteligentan, prirodno bistar i možda sada i neće odbaciti kaznenu prijavu već će kazati da će krenuti u ispitivanje ima li tu osnovane sumnje. Imidž i njega i njegovog šefa je iznimno bitan u ovom trenutku-kaže Miljević.

Na pitanje može li se novinar ili urednik u ovakvom slučaju pozvati pak na izvor "koji u je dao krivu informaciju" Miljević kaže kako u Zakonu o medijima, točnije u članku 30 postoji način na temelju kojega se i novinaru i urednika može naložiti da kažu tko je bio izvor informacije.