Mali Dinamo protiv velikog: Kovačević najavio okršaj s imenjakom iz Predavca

Dinamo Zagreb sutra od 16:30 igra utakmicu šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa protiv Dinama iz Predavca, mjesta u općini Rovišće u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Protivnik se natječe u 3. NL – Sjever, što predstavlja četvrti rang hrvatskog nogometa.

Trener zagrebačkog Dinama, Mario Kovačević, najavio je ogled: "Znamo koliko ova utakmica znači Dinamu iz Predavca. Išli smo ih gledati u subotu da znamo što nas čeka. Manji teren, protivnik koji će dati sve od sebe. Njima je igranje protiv nas najveći uspjeh, ali mi od prve minute tražimo prolaz i uopće ne sumnjamo da ćemo sutra biti pravi."

Osvrnuo se i na formu svoje momčadi: "Dobro smo iskoristili pauzu. Nakon par dana odmora jako smo naporno radili i to je zadnji termin da smo imali vrijeme za treninge jer sada ćemo do studenog igrati svaka tri dana. Nismo imali ozlijeđenih, svi dobro rade i treniraju. Prijateljsku utakmicu u Senju protiv Nehaja iskoristili smo kao pripremu za kup. Oni što su manje igrali dobit će priliku sutra."