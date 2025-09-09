Naši Portali
HRVATSKI KUP

Mali Dinamo protiv velikog: Kovačević najavio okršaj s imenjakom iz Predavca

Zagreb: Konferencija povodom utakmice 5. kola SuperSport HNL-a između Varaždina i Dinama
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
09.09.2025.
u 15:00

"Nakon par dana odmora jako smo naporno radili i to je zadnji termin da smo imali vrijeme za treninge jer sada ćemo do studenog igrati svaka tri dana", rekao je Mario Kovačević

Dinamo Zagreb sutra od 16:30 igra utakmicu šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa protiv Dinama iz Predavca, mjesta u općini Rovišće u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Protivnik se natječe u 3. NL – Sjever, što predstavlja četvrti rang hrvatskog nogometa.

Trener zagrebačkog Dinama, Mario Kovačević, najavio je ogled: "Znamo koliko ova utakmica znači Dinamu iz Predavca. Išli smo ih gledati u subotu da znamo što nas čeka. Manji teren, protivnik koji će dati sve od sebe. Njima je igranje protiv nas najveći uspjeh, ali mi od prve minute tražimo prolaz i uopće ne sumnjamo da ćemo sutra biti pravi."

Osvrnuo se i na formu svoje momčadi: "Dobro smo iskoristili pauzu. Nakon par dana odmora jako smo naporno radili i to je zadnji termin da smo imali vrijeme za treninge jer sada ćemo do studenog igrati svaka tri dana. Nismo imali ozlijeđenih, svi dobro rade i treniraju. Prijateljsku utakmicu u Senju protiv Nehaja iskoristili smo kao pripremu za kup. Oni što su manje igrali dobit će priliku sutra."

Zagreb: Konferencija povodom utakmice 5. kola SuperSport HNL-a između Varaždina i Dinama
Ključne riječi
mario kovačević Dinamo Hrvatski kup

