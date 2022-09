VIDEO Sjećate li se ovog savršenstva? Prije točno 11 godina Perišić je Arsenalu napravio ovo

Na svojim je društvenim mrežama Uefina Liga prvaka podsjetila svoje vjerne pratitelje na prekrasan pogodak našeg reprezentativca Ivana Perišića postignut na današnji dan prije točno 11 godina.

- Savršenstvo Ivana Perišića prije točno 11 godina - napisali su iz Uefine Lige prvaka u opisu videa.

Perišić je tada bio član dortmundske Borussije, a ovaj strašan volej u rašlje je poslao u utakmici prvog kola Lige prvaka protiv Arsenala koja je završila 1:1.

Foto: nph / Mueller 13.09.2011, Signal Iduna Park, Dortmund, GER, UEFA CL, Gruppe F, Borussia Dortmund (GER) vs Arsenal London (ENG), im BildrTorjubel / Jubel nach dem 1:1 durch Ivan Perisic (Dortmund #14)rr// during the UEFA CL, group F, Borussia Dortmund (GER) vs Arsenal London on 2011/09/13, at Signal Iduna Park, Dortmund, Germany. Foto © nph / Mueller *** Local Caption ***

Borussija je završila posljednja u toj skupini F, a kasnije su u finalu igrali Bayern i Chelsea. Londonski klub je slavio boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što je u regularnom dijelu bilo 1:1.

Ivan je ubrzo i na svojem Instagram profilu podijelio ovu dragu uspomenu.