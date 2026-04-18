Kvalifikacije za SP

Hrvatske nogometašice na svom terenu razbile fenjeraša skupine

Pula: Susret Hrvatske i Češke u 1. kolu Lige B UEFA Lige nacija
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
18.04.2026.
u 19:30

Prije nekoliko dana izabranice Nenada Gračana su istog protivnika u gostima svladale s 1-0

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija reprezentacija pobijedila je u kvalifikacijama za SP u Sinju Gibraltar s čak 9-0.  

Hrvatska je povela sjajnim pogotkom iz akcije u 38. minuti, a strijelkinja je bila Janja Čanjevac. Samo nekoliko minuta poslije, i Ana Bakalar sjajno je iskoristila situaciju te udvostručila prednost Hrvatske. Tea Vračević sjajno je pogodila glavom nakon ubacivanja Karle Kurkutović u 58. minuti. A onda u samo sedam minuta slijede tri gola. U 61. minuti opet je bljesnula Janja Čanjevac nevjerojatnim potezom gotovo s korner linije – njezin ubačaj iznenadio je sve i pretvorio se u pogodak. Samo četiri minute kasnije, Hrvatska je dodala gas te postigla i peti pogodak u režiji Ivane Rudelić koja je sjajnim škaricama poentirala nakon asistencije Petre Pezelj.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Lana Kukavica postigla je pogodak u 81. minuti, a potom četiri minute kasnije i Laura Vlastelica. Nakon nje, samo dvije minute poslije, točnije u 87. minuti, Rudelić postiže svoj drugi pogodak na utakmici.

Bila je ovo utakmica puna debija i prvijenaca – Lana Kukavica postigla je svoj prvi pogodak za Hrvatsku već u debitantskom nastupu. Lucija Vrdoljak također je upisala svoj prvi nastup, dok je Janja Čanjevac postigla svoja prva dva pogotka za reprezentaciju. Prvijenac u dresu Hrvatske zabile su i Ana Bakalar te Laura Vlastelica i Andrea Glibo.

Ivana Rudelić ovom je utakmicom dodatno ušla u povijest, postavši najbolja strijelkinja reprezentacije svih vremena s ukupno 23 pogotka.

Prije nekoliko dana izabranice Nenada Gračana su istog protivnika u gostima svladale s 1-0. 

Na tablici vodi Kosovo s 9 bodova i utakmicom manje, a Hrvatska je druga s 9. Sljedeća utakmica Kosovo - Hrvatska 6. lipnja će odlučiti pobjednika skupine. 
Kvalifikacije za SP gibraltar Hrvatska ženska nogometna reprezentacija

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-04-17/PXL_REU_080226_146147344.jpg
Video sadržaj
Kraj sapunice

Doznajemo: Uspio je ultimatum vatrenog kojeg je dao klubu! Nekoliko mjeseci inzistirao je na važnom detalju

Klub je na kraju na to pristao, budući da je Andrej doista mezimac vlasnika kluba Dietmara Hoppa. Dodatnu komplikaciju u pregovorima navodno je predstavljalo i Kramarićevo neslaganje s nekim aspektima filozofije igre austrijskog trenera Christiana Ilzera. No unatoč unosnim ponudama s Bliskog istoka, Kramarićeva je želja oduvijek bila – ostanak, a stvari su se počele okretati u tom smjeru i nakon što je to područje bilo zahvaćeno ratom

Učitaj još

