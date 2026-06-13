Bosanci pokazali otpor: Jeste li skužili što su napravili tijekom prve utakmice SP-a?

Nakon što su dvojica pripadnika navijačke skupine BH Fanaticos uhićena tijekom utakmice prvog kola Svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Kanade u Torontu, ostatak grupe povukao je radikalan potez. U znak prosvjeda protiv postupanja kanadske policije i lišavanja slobode njihovih kolega, navijači su odmah na tribinama stadiona BMO Field svoj udarni transparent okrenuli naopako.

Ovaj prepoznatljiv navijački čin pobune uslijedio je nakon što je prije samog početka susreta izbio sukob navijačke skupine s redarima, pri čemu su deblji kraj izvukla dvojica uhićenih navijača. O incidentu se hitno oglasilo i Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Kanadi, koje je pokušalo pravodobno reagirati i diplomatski intervenirati, no naišli su na neočekivanu prepreku.

"Povodom informacija o sukobu navijača na stadionu BMO Field u Torontu tijekom utakmice Kanada - Bosna i Hercegovina i privođenja dvojice navijača od strane policije, Veleposlanstvo obavještava da je odmah kontaktiralo policiju te zatražilo dodatna objašnjenja kao i da obavi razgovor s privedenima, međutim osobe su, iako bh. podrijetla, državljani Njemačke s njemačkim dokumentima te Veleposlanstvo BiH nije više imalo nadležnost za pružanje konzularne pomoći", navodi se u službenom priopćenju.

Da kanadske vlasti nemaju namjeru tolerirati navijačke izgrede na Svjetskom prvenstvu, potvrđuje i znakovita poruka koju je policijska udruga u Torontu uputila javnosti putem društvenih mreža uoči vikenda. Građane i posjetitelje pozvali su na odgovorno ponašanje, ali i poslali vrlo izravno upozorenje: "Nikada ne dižite ruke na policijskog službenika. Uhitit će vas. Bit ćete optuženi. Naše pritvorske jedinice nemaju televizore. Propustit ćete utakmicu u kojoj ste došli uživati", poručili su iz torontske policije.

Podsjetimo, utakmica na otvaranju Mundijala između Bosne i Hercegovine i Kanade završila je remijem 1:1. Pogodak za domaće postigao je Cyle Larin, dok je za bh. selekciju precizan bio Jovo Lukić. Sljedeći susret reprezentacija BiH igra u četvrtak protiv Švicarske u 21:00 sat, uz izravan prijenos na HRT-u 2 i tekstualni prijenos na portalu Večernjeg lista.