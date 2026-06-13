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SPASILE SPEKTAKL

FOTO Pukla divovska hrvatska zastava nasred New Yorka, a onda su se Tihana i Tajana dosjetile nečeg genijalnog

Velika hrvatska zastava u SAD-u
Foto: Danijel Lijović
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VL
Autor
Mateja Papić
13.06.2026.
u 20:19

Kada je divovska zastava pukla, navijačice Tajana i Tihana izvukle su mašinu na asfalt i u 30-ak minuta spasile stvar dok su okolo grmjele domaće pjesme.

Još nas svega četiri dana dijele od prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske u Dallasu, no navijačka euforija već je potpuno zahvatila Sjedinjene Američke Države. Poseban, povijesni spektakl u organizaciji navijačke udruge 'Mi Hrvati' odvio se danas na obalama East Rivera u New Yorku, točnije na lokaciji Anable Basin, gdje je razvučena najveća hrvatska zastava ikada na američkom tlu.

No, ono o čemu će se nakon ovog spektakla najviše pričati nije samo njezina impresivna veličina od 100 metara širine i 12 metara visine, već nevjerojatna snalažljivost naših ljudi u trenutku kada je sve pošlo po zlu. Tijekom priprema i samog procesa razvlačenja, pod naletom uzbuđenja i težine platna, divovska se zastava u jednom trenutku raspukla.

Velika hrvatska zastava u SAD-u
Foto: Danijel Lijović

Nastao je muk, no umjesto očaja, uslijedila je ekspresna i posve nesvakidašnja akcija koja je odmah postala apsolutni hit među okupljenima. Kako s mjesta događaja javlja naš novinar Danijel Lijović, problem je riješen za nevjerojatnih 30-ak minuta, i to prizorom koji se u New Yorku rijetko viđa. Nekoliko navijača doslovno je usred ulice postavilo pravu pravcatu šivaću mašinu na asfalt.

Glavnu riječ u ovom uličnom popravku vodile su Tajana i Tihana. Radile su za šivaćom mašinom nasred ulice, okružene navijačima koji su ih bodrili i u čudu snimali ovaj trenutak za pamćenje. Dok su djevojke neumoljivo radile na rješavanju neočekivanog problema, s razglasa su bez prestanka odjekivali poznati domaći taktovi.

New Yorkom su grmjele legendarne hrvatske pjesme, a atmosfera je dosegla usijanje kada se s obala East Rivera zaorilo "Neću da čujem ništa kontra Splita". Zastava, koja je inače šivana upravo u New Yorku za potrebe ovog prvenstva, nakon obavljenog uličnog remonta uspješno je spojena i iznova razvučena pred stotinama ponosnih navijača. Kako je izgledala ekspresna akcija hrvatskih navijača, pogledajte u našoj galeriji.

FOTO Tajana i Tihana ostavile Amerikance u čudu: Pukla divovska hrvatska zastava, one na ulicu izvadile šivaću mašinu
Velika hrvatska zastava u SAD-u
1/12
Ključne riječi
nogomet Svjetsko nogometno prvenstvo hrvatska zastava

Komentara 3

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TR
Tramuntana
20:46 13.06.2026.

Odlican clanak, obrazovan novinar, vidi se da barata temom

Avatar krcedolac
krcedolac
20:44 13.06.2026.

Amerika u šoku.

GM
gmižić
20:33 13.06.2026.

Trla baba lan da joj prođe dan.

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