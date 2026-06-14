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Autor
Mateja Papić
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UŽIVO Maroko vodi, Saibari matirao Alissona za ludilo na otvorenju SP-a

FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco
JEENAH MOON/REUTERS
14.06.2026. u 00:06
Budući da skupinu zatvaraju autsajderi Haiti i Škotska, ovaj je dvoboj ključan za prvo mjesto u skupini C koje donosi znatno lakši put u nokaut-fazi
BRAZIL
0-1
MAROKO
20' Ismael Saibari
Brazil – Maroko, 00:00, Stadion MetLife, New Jersey
28'

Maroko opsjeda brazilski gol. Višestruki svjetski prvaci za sada djeluju potpuno nemoćno protiv afričke reprezentacije.

26'
Brazil gubi loptu u napadu, a Maroko odmah izlazi u opasan kontranapad. Hakimi se sjajno probija i ulazi u završnicu, puca, ali lopta odlazi tik iznad gola.
22'

Pauza za hidrataciju. Utakmica je nakratko prekinuta u New Jerseyju.

Gol
20' (Gol)

GOL! Maroko vodi 1:0. Saibari dovodi Maroko u vodstvo na asistenciju Brahima Diaza. 

18'

Brazil osvaja loptu, Casemiro precizno proigrava Raphinhu, a on sjajnim dodavanjem pronalazi Viníciusa. Vini prima loptu, ali Hakimi pravovremeno intervenira i izbija je u korner. Kakva akcija Brazila!

17'

Maroko se sada povukao i prepustio inicijativu Brazilcima.

13'

Vinícius Jr. odlično probija po lijevoj strani i precizno ubacuje loptu za Igora Thiaga, koji promašuje udarac glavom. Prva prava prilika za Brazil!

11'

Marokanska momčad djeluje puno ugodnije i sigurnije na terenu. Brazil radi brojne pogreške u izgradnji napada iz posljednje linije, što ih često dovodi pod pritisak i otežava im izlazak iz obrane.

8'

Brazil pokušava izaći iz pritiska, ali Maroko ponovno odgovara brzim protunapadom. Bouaddi nadigrava Ibañeza i proigrava Brahima Díaza, koji odmah šutira, no Gabriel Magalhães blokira udarac. Nakon toga branič je i fauliran. 

8'

Casemiro oduzima loptu na sredini terena, a Raphinha se probija kroz sredinu i puca, no lopta pogađa obranu.

6'

Mazraoui je odlično prošao po lijevoj strani, predriblao Ibañeza i ubacio loptu u kazneni prostor. El Aynaoui ostaje potpuno sam i puca, ali Bruno Guimarães spašava Brazil! Kakva prilika i kakva obrambena reakcija!

5'

Maroko vrši visok pritisak i ne dopušta Brazilu lak izlazak iz obrane. Afrička reprezentacija i dalje ima inicijativu i kontrolira veći dio igre.

4'

Paquetá je izveo lijep dribling pored Mazraouija, no ubrzo potom izgubio loptu.

3'

El Khanonouss centrira u kazneni prostor, ali Paquetá odbija glavom. Lopta ostaje kod Maroka.

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica. 

Ivan Bebek u VAR sobi

Zanimljivo je kako će svoj obol ovoj utakmici dati i jedan Hrvat. Naime, 49-godišnji Riječanin Ivan Bebek delegiran je za pomoćnika VAR suca na ovoj utakmici. On će pomagati glavnom VAR sucu, Nijemcu Bastianu Dankertu, dok će glavni sudac biti slovenac Slavko Vinćić. Ovo je prvi put da Hrvatska ima suca na Svjetskom prvenstvu nakon 44 godine.

BRAZIL I MAROKO NA SP-IMA

Brazil je najuspješnija reprezentacija u povijesti natjecanja, s pet osvojenih naslova. Posljednji put svjetski su prvaci bili 2002. godine, kada su u finalu pobijedili Njemačku 2:0. Na prošlom Svjetskom prvenstvu ispali su u četvrtfinalu od Hrvatske. 

Maroko će nastupiti na svom trećem uzastopnom Svjetskom prvenstvu, što je rekord za jednu sjevernoafričku reprezentaciju. Ukupno su do sada sudjelovali sedam puta. Njihov najbolji rezultat ostvarili su na prošlom turniru, kada su senzacionalno stigli do polufinala. Također, Maroko će biti jedan od domaćina Svjetskog prvenstva 2030. godine.

RANIJI SUSRETI

Jedini dosadašnji međusobni susret između dviju reprezentacija ide u prilog Hakimiju i njegovim suigračima: u prijateljskoj utakmici u ožujku 2023. u Tangeru Maroko je pobijedio 2:1.

SASTAVI

BRAZIL: Alisson – Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Santos – Casemiro, Bruno G. – Raphinha, Paqueta, Vinicius – Igor Thiago

MAROKO: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Diaz, Ounahi, El Khannous – Saibari

NAJAVA UTAKMICE

Dobro večer svima i dobrodošli u tekstualni prijenos prve prave poslastice i prvog "blockbustera" Svjetskog prvenstva 2026. Na kultnom MetLife stadionu u New Jerseyju (SAD) – mjestu gdje će se igrati i veliko finale ovog Mundijala – snage će u okviru skupine C odmjeriti peterostruki svjetski prvaci Brazil i senzacionalni polufinalisti prošlog prvenstva te svježi prvaci Afrike, reprezentacija Maroka.

S jedne strane imamo Brazil pod vodstvom legendarnog Carla Ancelottija, koji večeras bilježi svoj trenerski debi na klupi Seleçãoa na svjetskim prvenstvima. Talijanski stručnjak je odmah šokirao javnost službenim sastavom: na bokovima kreću Ibañez i Douglas Santos, dok je u vrhu napada, umjesto mladog Endricka, senzacionalno osvanuo Igor Thiago. On će uz Raphinhu i Vinija Jr.-a (kojemu je ovo jubilarna 50. utakmica za reprezentaciju) činiti napadački trojac u misiji prekida brazilskog posta dugog 24 godine.

S druge strane stoji moćni Maroko, momčad koja je u Kataru 2022. postala miljenik svijeta, a ovdje stiže s titulom osvajača Afričkog kupa nacija 2026. Marokanci više nikoga ne mogu iznenaditi, a večeras traže veliku pobjedu kako bi potvrdili da pripadaju samoj eliti. Prva zvijezda Brahim Diaz ima ogroman motiv za dokazivanje nakon dramatičnog finala prvenstva Afrike, a ubojito desno krilo držat će zajedno s neumornim Achrafom Hakimijem, dok će ključna karika u tranziciji prema naprijed biti mladi Neil El Aynaoui.

Komentara 2

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Avatar Arba
Arba
00:33 14.06.2026.

Crveni su brazilci ili?

Avatar Arba
Arba
00:26 14.06.2026.

Sjajno

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