UŽIVO Maroko vodi, Saibari matirao Alissona za ludilo na otvorenju SP-a

João Cancelo

'I danas čujem zadnji krik svoje majke. Pokušao sam je spasiti': Potresna ispovijest zvijezde Barcelone

"Pokušao sam podići automobil kako bih izvukao majku koja je bila ispod, ali nisam uspio, nisam mogao. Bilo je jako mračno, nalazili smo se u grmlju, na cesti A2, na rubu provalije. Pokušao sam podići auto svom snagom, ali podići automobil je potpuno nemoguće."