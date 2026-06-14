SAD afričkom sucu zabranio ulazak u zemlju zbog 'povezanosti s teroristima', FIFA povukla hvalevrijedan potez

Omar Artan najbolji je afrički sudac koji je zasigurno cijelog života sanjao o tome da vodi utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Taj san trebao je postati stvarnost ovog ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali nažalost potonuo je kada mu je na aerodromu u Miamiju odbijen ulazak u zemlju.

Somalijski sudac proveo je 11 sati pod ispitivanjem američke Imigracijske službe nakon čega mu je poručeno da se mora vratiti u Istanbul. Ulazak u SAD mu je zabranjen zbog navodne povezanosti s terorističkom skupinom Al-Shabaab. U svojoj rodnoj zemlji dočekan je poput heroja što mu može biti utjeha kao i potez koji je povukla FIFA.

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Iako Artan neće suditi nijednu utakmicu ovogodišnjeg Mundijala, krovna nogometna organizacija odlučila je kako će mu ipak biti isplaćene premije za utakmice koje je trebao suditi. Nije poznato koliko će njegova plaća na kraju iznositi. Svaki sudac koji je izabran za Svjetsko prvenstvo trebao bi dobiti oko 100 tisuća eura, a na to se nadodaju razni bonusi za svaku odsuđenu utakmicu.

Artanov slučaj posebno je zanimljiv jer je imao svu potrebnu dokumentaciju za ulazak u SAD i potom suđenje utakmica. Dodajmo kako mu je nagradu pružila i UEFA koja je odlučila kako će upravo on dijeliti pravdu u utakmici europskog Superkupa. U toj utakmici igrat će osvajač Lige prvaka PSG i pobjednik Europske lige Aston Villa. Na rasporedu je 12. kolovoza, a igrat će se na Red Bull Areni u Salzburgu.