Sukob navijača BiH s policijom dobio bizaran zaplet: Veleposlanstvo im pokušalo pomoći, a onda je uslijedio preokret

Dvojica pripadnika BH Fanaticosa uhićena su tijekom jučerašnje utakmice prvog kola Svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Kanade, potvrđeno je za Klix.ba. Naime, prije početka utakmice viđen je sukob ove navijačke skupine s redarima, a deblji kraj izvukla su dvojica pripadnika navijačke skupine koji su uhićeni. O svemu se oglasilo i Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Kanadi koje je željelo pravodobno reagirati i spasiti stvar, ali u tome nisu uspjeli.

"Povodom informacija o sukobu navijača na stadionu BMO Field u Torontu tijekom utakmice Kanada - Bosna i Hercegovina i privođenja dvojice navijača od strane policije, Veleposlanstvo obavještava da je odmah kontaktiralo policiju te zatražilo dodatna objašnjenja, kao i da obavi razgovor s privedenima, međutim osobe su, iako bh. podrijetla, državljani Njemačke s njemačkim dokumentima te Veleposlanstvo BiH nije više imalo nadležnost za pružanje konzularne pomoći", navodi se na stranici Veleposlanstva.

Odmah nakon uhićenja dvojice njihovih pripadnika ostatak BH Fanaticosa okrenuo je svoj udarni transparent naopako u znak prosvjeda zbog odnosa policije prema njima i lišavanja slobode dvojice navijača.

Inače, policijska udruga u Torontu u petak navečer uputila je poruku građanima i posjetiteljima putem društvenih mreža, vezano uz održavanje Svjetskog prvenstva. Poručili su kako im je drago što ljudi dolaze uživati u sportskom događaju, ali ih pritom pozivaju da se ponašaju odgovorno i sigurno. "Nikada ne dižite ruke na policijskog službenika. Uhitit će vas. Bit ćete optuženi. Naše pritvorske jedinice nemaju televizore. Propustit ćete utakmicu u kojoj ste došli uživati", dodaje se u upozorenju.

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina i Kanada remizirale su na otvaranju Mundijala, bilo je 1:1, a pogodak za domaće postigao je Cyle Larin, dok je za bh. selekciju bio precizan Jovo Lukić. Sljedeću utakmicu Zmajevi igraju u četvrtak protiv reprezentacije Švicarske u terminu od 21:00 sat uz izravan prijenos na HRT-u 2 te tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista.