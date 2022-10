VIDEO Ronaldo ponovno zabija, Mourinho prigovarao pa slavio u Finskoj

Nogometaši Freiburga i Ferencvarosa osigurali su prva mjesta u skupinama G i H Europske lige kolo prije kraja natjecanja te se tako pridružili Betisu i Union Saint-Gilloiseu, koji su ranije u četvrtak osvojili prva mjesta u skupinama C i D, kao izravni sudionici osmine finala ovog natjecanja.

Ferencvarosu je za osiguranje prvog mjesta u skupini H bio dovoljan i bod na svom terenu protiv Monaca u dvoboju koji je završio 1-1, jer je u drugom susretu te skupine Crvena zvezda u Beogradu nadvisila Trabzonspor sa 2-1, dok je Freiburg prošao među 16 domaćim 1-1 remijem protiv Olympiacosa uz 1-2 poraz Qarabaga na gostovanju kod Nantesa.

U Budimpešti je Monaco poveo golom Ben Yeddera (31), ali Zachariassen (81) je uspio poravnati i odvesti Ferencvaros u osminu finala. Crvena zvezda ostala je u igri za drugo mjesto zahvaljujući golovima Kataija (37) i Pešića (64), dok je Bakasetas (39) bio strijelac za Trabzonspor.

Kolo prije kraja Ferencvaros je vodeći sa 10 bodova, drugi Monaco ima sedam, dok su Crvena zvezda i Trabzonspor na šest bodova.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Jose Mourinho arrives in Italy to take up his position as AS Roma coach Soccer Football - Jose Mourinho arrives in Italy to take up his position as AS Roma coach - Ciampino airport, Ciampino, Italy - July 2, 2021 Jose Mourinho waves at fans as he arrives in Rome REUTERS/Alberto Lingria ALBERTO LINGRIA

Roma je u Finskoj slavila nad HJK-om s 2-1. Trener Rimljana Jose Mourinho uoči utakmice prigovarao je zbog toga što se igra na umjetnoj travi istaknuvši kako to 'nije nogomet', no pogodak Tammyja Abrahama (41) i autogol domaćina (62) pobrinuli su se za tri boda.

Olympiacos je dugo vodio u Freiburgu golom El-Arabija (17), ali u sudačkoj nadoknadi je Kuebler (90+3) uspio izjednačiti. No, Freiburg bi prošao i uz poraz jer mu je u prilog išao rezultat iz Nantesa. Tamo je domaće u vodstvo doveo Blas (17), Ozobić (56-11m) je poravnao na 1-1 da bi veliko slavlje domaćim navijačima osigurao Ganago (90+5) u sam smiraj susreta.

Freiburg je prvi na ljestvici sa 13 bodova, Qarabag je drugi sa sedam, Nantes treći sa šest, a Olympiaco je na dnu s dva boda.

Real Sociedad je u skupini E ostao stopostotan 2-0 pobjedom na gostovanju kod Omonije na Cipru, ali još nije osigurao prvo mjesto jer drugi Manchester United nakon 3-0 domaćeg uspjeha protiv Šerifa i dalje zaostaje tri boda, pa će o prvom mjestu odlučivati međusobni ogled ta dva sastava u San Sebastianu za tjedan dana. Strijelci za Real Sociedad bili su Navarro (45+2) i Mendez (60), dok su uspješni za United bili Dalot (44), Rashford (65) i Cristiano Ronaldo (80).

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION Manchester United goalkeeper David de Gea and Cristiano Ronaldo speak with ex manager Sir Alex Ferguson ahead of the Premier League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Sunday October 16, 2022. Photo: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION Ronaldo se tako pogotkom vratio na teren usprkos vijestima o nezadovoljstvu proteklih dana i mjeseci.

Pogodak Ronalda za konačan rezultat pogledajte OVDJE.

>> Sin predsjednika Milanovića veliki je talent: Ima 18 godina i 104 kg, prešao je u najtežu kategoriju!