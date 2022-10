Nova odbijenica za Ronalda: Portugalca ne želi ni prva ekipa Italije

Cristiano Ronaldo vratio se prekjučer treninzima na Carringtonu nakon sastanka s trenerom Erikom ten Hagom i zaigrao u Europske lige s moldavskim Sheriffom.

Za razliku od prošle utakmice, kada je odbio ući u igru protiv Tottenhama i posljedično propustio okršaj s Chelseajem. Situacija nije bila idealna, možda nije ni sada, a kroz svo se vrijeme javljaju i glasine oko transfera 37-godišnjeg Portugalca.

Jedan od navodno zainteresiranih klubova je Chelsea, a drugi – Napoli. Barem su tako prenosili mediji s Otoka. Ipak, sportski direktor Napolitanaca odlučio je takve špekulacije odbaciti.

Napoli director Giuntoli on Cristiano Ronaldo links: “Ronaldo in January? We won’t sign any player in January. We don’t need to change anything in this team”, tells Dazn. 🚨🔵 #MUFC



“We’re doing great and we’re not planning any signing, as of today”. pic.twitter.com/HR2ueoQtsU