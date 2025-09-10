VIDEO Poslušajte kako krcata Marakana žestoko vrijeđa Vučića i tjera Stojkovića s klupe Srbije

U skupini K Engleska je i dalje savršena. Ostvarila je petu pobjedu u isto toliko nastupa, a engleska obrana i dalje je bez primljenog pogotka. Ovaj put je Engleska prošla najteže gostovanje u skupini, u Beogradu je pobijedila Srbiju s čak 5-0. Engleska je mnogo bolje otvorila utakmicu u Beogradu, a suparnika je slomila u završnom dijelu prvog poluvremena. Postigli su Englezi dva pogotka u samo tri minute, a Kane u 33. i Madueke u 35. minuti su bili strijelci za 2-0.

U 52. je Konsa povećao na 3-0, a po domaćina se sve raspalo u 72. minuti kada je Milenković zaradio isključenje. Do kraja su još zabijali Guehi u 75. i Rashford iz jedanaesterca u 90. za velikih 5-0.

Kada je Gordi Albion krenuo razbijati Srbiju, tribine su potpuno poludjele. Najprije je salve uvreda zaradio izbornik Srbije Dragan Stojković Piksi, da bi potom gledatelji usmjerili bijes prema Aleksandru Vučiću. Počelo je s 'Ko ne skaće taj je čaci', a nastavilo se žestokim vrijeđanjem Vučića krcate Marakane. Poslušajte kako je to zvučalo OVDJE i OVDJE.