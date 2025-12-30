Šok u Madridu: Preminuo slavni nogometaš, bio je simbol grada i kluba

Bivši španjolski nogometni reprezentativac Enrique Collar, najdugovječniji kapetan u povijesti Atletico Madrida, umro je u 91. godini, priopćio je klub.
"Preminula je jedna od naših najvećih legendi," objavio je Atletico.
Collar je 16 godina bio Atleticov član, pri čemu je 10 godina bio kapetan kluba.
Ukupno je u Atleticovom dresu upisao 470 nastupa i postigao 105 golova između 1953. i 1969. godine, što ga čini petim igračem kluba po broju službenih nastupa. Rekorder je Koke sa čak 708 nastupa.
S Atleticom je osvojio španjolsko prvenstvo, tri Kupa kralja, te Kup pobjednika kupova.
Također je odigrao 16 utakmica za Španjolsku, nastupivši na Svjetskom prvenstvu 1962.
Video sadržaj
63
OPUSTIO SE
VIDEO Tomašević u Lisinskom pjevao poznatu domoljubnu pjesmu 'Tvoja zemlja'
SAVJETI PROFESIONALACA
Tattoo majstori otkrili najgore tetovaže koje možete napraviti: Zbog ovih ćete požaliti prije ili kasnije
Odlična je
Umor je jedan od najčešći uzročnika prometnih nesreća, a nova aplikacija pomaže nam da se sigurno vratimo kući
Veliki test