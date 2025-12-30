Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NAJBOLJE DA ODE

Ne znaju što bi s njim: Englezi se žele osloboditi skupocjenog igrača

Premier League - Tottenham Hotspur v Liverpool
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Igor Mlinarić/Hina
30.12.2025.
u 17:26

Johnson je bio strijelac u prve dvije ovosezonske utakmice Premier lige, ali kako je sezona odmicala smanjivala se njegova minutaža, pa je u samo šest utakmica engleskog prvenstva bio u početnoj postavi

Najbolji strijelac Tottenhama prošle sezone Brennan Johnson (24) vjerojatno će napustiti "Spurse" u zimskom prijelaznom roku, a britanski mediji predviđaju da bi karijeru mogao nastaviti u gradskom rivalu Crystal Palaceu. Mediji navode da su se dva kluba dogovorila u vezi odštete, koja bi trebala iznositi 40 milijuna eura, te da se sada čeka pristanak velškog reprezentativca. 

Johnson je u ljeto 2023. prešao iz Nottingham Foresta u Tottenham u transferu vrijednom 55 milijuna eura. Prošle sezone bio je najbolji strijelac "Spursa" sa 18 pogodaka u svim natjecanjima. Navijačima Tottenhama ostat će u pamćenju jer je bio strijelac za pobjedu 1-0 protiv Manchester Uniteda u finalu Europske lige u svibnju ove godine. To je bio prvi trofej "Spursa" nakon 17 godina posta. 

Johnson je bio strijelac u prve dvije ovosezonske utakmice Premier lige, ali kako je sezona odmicala smanjivala se njegova minutaža, pa je u samo šest utakmica engleskog prvenstva bio u početnoj postavi.

Za reprezentaciju Walesa je u 42 utakmice postigao sedam pogodaka.
Ključne riječi
Premier liga Tottenham Brennan Johnson

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!