Ne znaju što bi s njim: Englezi se žele osloboditi skupocjenog igrača

Najbolji strijelac Tottenhama prošle sezone Brennan Johnson (24) vjerojatno će napustiti "Spurse" u zimskom prijelaznom roku, a britanski mediji predviđaju da bi karijeru mogao nastaviti u gradskom rivalu Crystal Palaceu. Mediji navode da su se dva kluba dogovorila u vezi odštete, koja bi trebala iznositi 40 milijuna eura, te da se sada čeka pristanak velškog reprezentativca.

Johnson je u ljeto 2023. prešao iz Nottingham Foresta u Tottenham u transferu vrijednom 55 milijuna eura. Prošle sezone bio je najbolji strijelac "Spursa" sa 18 pogodaka u svim natjecanjima. Navijačima Tottenhama ostat će u pamćenju jer je bio strijelac za pobjedu 1-0 protiv Manchester Uniteda u finalu Europske lige u svibnju ove godine. To je bio prvi trofej "Spursa" nakon 17 godina posta.

Johnson je bio strijelac u prve dvije ovosezonske utakmice Premier lige, ali kako je sezona odmicala smanjivala se njegova minutaža, pa je u samo šest utakmica engleskog prvenstva bio u početnoj postavi.

Za reprezentaciju Walesa je u 42 utakmice postigao sedam pogodaka.