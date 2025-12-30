Insajeder iz Španjolske: Livaković je na putu za Zagreb!

Posljednje informacije iz Španjolske sugeriraju da je Dominik Livaković mali korak od povratka u Dinamo. Naime, prema objavi španjolskog insajdera Nila Sole, hrvatski je vratar dobio dopuštenje Girone da napusti pripreme i krene prema realizaciji transfera u klub u koji se silno želi vratiti. Svjestan je Livaković da mu samo standardno mjesto među vratnicama jamči dobru formu uoči nadolazećeg Svjetskog nogometnog prvenstva sljedećeg ljeta.

Livaković je prije nekoliko mjeseci iz Fenerbahče otišao na posudbu u Gironu, ali tamo nije dobio status prvog vratara pa do kraja godine nije ni htio braniti kako bi u siječnju, prema FIFA-inim pravilima, mogao otići u drugi klub.

Turski insajder Yagiz Sabuncuoglu otkriva da Fenerbahče želi postići što bolji dogovor te da ga uopće ne zanima što Livaković želi samo u Dinamo.

'Što smo mi - budale?! Dali smo toliki novac za njega, a sad da ode besplatno?! Što ako se ozlijedi tamo?! Drugi klubovi nude svašta nešto', navodno komentiraju u turskom klubu.

Spomenute informacije, dakle, sugeriraju da je konačno postignut dogovor i svi interesi su zadovoljeni. Prema tome, Livaković bi se uskoro mogao zaputiti prema Zagrebu.