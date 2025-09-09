Dinamo je naš stariji brat, a sad gradimo kompleks od 10 milijuna eura pored terena

Za malo mjesto Predavac sutra je velik dan. Od 16 sati i 30 minuta tamošnji Dinamo će u sklopu šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa ugostiti zagrebački Dinamo. Riječ je o mjestu koje se nalazi u općini Rovišće, koje broji malo više od tisuću stanovnika i koje živi za ovu srijedu. Inače, Dinamo Predavac se trenutačno natječe u četvrtom rangu hrvatskog nogometa, odnosno Trećoj NL Sjever.

Uoči velikog dana za ovo malo bjelovarsko mjesto razgovarali smo prvom osobom u nogometu u Bjelovarsko-bilogorskoj Županiji, 61-godišnjim Slavkom Prišćanom koji je trener NK Dinamo Predavca u tandemu s Nikolom Papcem. Međutim, osim trenerskog posla, Priščan je i načelnik općine Rovišće, predsjednik nogometnog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije te član Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza. Riječ je o čovjeku s velikim nogometnim životopisom koji je otvoreno za Večernji list uoči okršaja Dinama i Dinama razgovarao o brojnim temama i detaljnije nas uputio u priču ovog niželigaškog kluba.

- Definitivno je to najveća sportska priredba u našoj općini Rovišće i mjestu Predavac. Veliki je to uspjeh kluba. Svi žive za tu utakmicu i s nestrpljenjem ju očekujemo. Organizirale su se i dodatne tribine na istočnoj strani, a uredit će se i južna strana kako bi navijači mogli doći pogledati utakmicu. Sigurno je to uzbuđenje i za igrače, iako tu ima igrača koji su prošli dosta toga, ali utakmica protiv Dinama je posebna čast, da se na neki način pokažu i da si upišu jednu uspomenu u životu.

Kako biste nekome tko ne zna opisali NK Dinamo Predavac?

- Osnovani smo 1957. godine pod nazivom Bratstvo. Nakon toga je mijenjano ime u Dinamo sedamdesetih godina, upravo zbog toga što na našem području ima jako puno navijača Dinama. Velik dio ljudi koji su vodili klub bili su veliki navijači Dinama, poput recimo mojeg strica kojeg su zvali 'Charlton' jer je igrao desno krilo i vrlo često igrao petom. On je jedan od tih osnivača. Bilo je ljudi i entuzijasta koji su živjeli za klub, jer su u mjestu glavna događanja bila povezana s vatrogascima i nogometašima. Klub se vremenom razvijao, s vremenom smo počeli raditi i s mlađim uzrasnim kategorijama - rekao je Prišćan, pa nastavio:

- Iz svoje perspektive mogu reći da sam tu na terenu s 13 godina počeo kositi igralište s malom traktorskom kosilicom. Crte na igralištu smo bojali uz pomoć limenki i špage. Specifičnost je da se naše igralište se zove Brana, a tako se zove jer je bilo svojevremeno podvodno. U jednom trenutku nam se čak dogodilo da je jedna tvrtka, koja je u ime Hrvatskih voda održavala kanal, jednostavno bez našeg znanja nam kanal prekopali do linije 16 metara na našem terenu. Tada je zamalo došlo do frke, ali je nas nekoliko entuzijasta reagiralo, i molili smo preko direktora jedne tvrtke, pa smo to zatrpavali i pomicali u drugu stranu. Na kraju smo to uspjeli riješiti, tada sam imao 20 godina - ispričao je Prišćan, pa dodatno pojasnio svoju poveznicu s klubom i generalno stanje u klubu, ali i općini Rovišće iz koje je NK Dinamo Predavac:

- Kad sam se 1984. godine vratio iz vojske, igrao sam šest-sedam godina u Bjelovaru, sve do rata. Igrao sam za Bjelovar, ali sam stalno pomagao u Predavcu, a nakon toga se vratio u klub. Od tada do današnjeg dana sam tu trener koji nikad nije uzeo nijedan cent, nijednu lipu. Bili smo nekoliko puta prvaci Županijske lige, ušli smo jednom i u četvrtu ligu, dobro smo tamo stajali i evo sad smo ušli u treću ligu. Sa mnom je u paru trener Nikola Papac koji je bio dugo godina trener Mladosti iz Ždralova, jedno vrijeme trener Pitomače, svojevremeno vratar koji je bio i na probama u Dinamu i branio jako dobro. On je taj koji u biti svakodnevno priprema i vodi treninge u dogovoru sa mnom, i on se odlučio da bez mene to neće voditi. Zajedno vodimo koliko možemo. Nemamo nikakvih ambicija da budemo prvaci u ovom rangu, jednostavno želimo gajiti dobar nogomet i igrati tu treću ligu koliko god je to moguće. Sad imamo mlađe kategorije do 7, 9, 11, 13 i 15 godina, puno se trudimo uključiti i roditelje. Naravno da nam uvijek nedostaje ljudi, ali ne brinem se za budućnost kluba. Općina Rovišće je najveća u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a budući da sam načelnik općine Rovišće, trudim se sport držati na koliko god je moguće visokoj razini. Nije to samo sport, radi se i na vrtiću i kulturnom centru. Bitno je da taj društveni život funkcionira.

Kakvi su Vam infrastrukturni uvjeti trenutačno?

- Sada je sve u dobrom stanju, napravili smo navodnjavanje i drenažu pa je igralište u relativno dobrom stanju. Sa strane imamo i mali teren 40x20 s umjetnom travom, a ima i nas nekoliko koji smo darovali livadu koju smo imali iza. Uredili smo ju i to nam je sada pomoćni teren koji je u sjajnom stanju. A trenutačno su iza našeg terena građevinski radovi, u vrijednosti od nekakvih 10 milijuna eura. Gradimo hotel, bazene, dvoranu s umjetnom travom i teren s umjetnom travom, dio s 'work-out' igralištem, terene za padel, i tako dalje. Dakle, povezano s našim stadionom se stvara jedna nova infrastruktura, to sve ide preko Općine. Nadamo se da ćemo tu razvijati i turizam, i da ćemo pomoći i našim poduzetnicima.

Jeste li ikada razmišljali o nekim višim rezultatskim ambicijama, još višim rangovima? Bi li vam to bilo izvedivo?

- Po prirodi sam ambiciozan. Bio sam i igrač i sudac, bio sam i sportski direktor, a sada sam i trener i predsjednik županijskog saveza, cijeli moj život se veže za nogomet. Ovo što ste me pitali ste me u srce dirnuli. Malo smo mjesto, nisam siguran da imamo tu moć biti u rangu Bjelovara ili Mladosti. Naš bi prioritet u Predavcu trebao biti da stanemo iza većeg kluba koji bi nas predstavljao. S uvjetima kakvim ćemo imati, mogli bismo organizirati pripreme i kampove. Najiskrenije, stabilizirat ćemo se jer čekamo što nam sve nosi taj novi kompleks pored terena. Što se tiče nekih viših ambicijama, vidjet ćemo što će vrijeme donijeti, a kako će nam se razvijati i djeca u klubu. Naravno, za tu djecu treba trenera, a nedostaje trenera, pogotovo van Zagreba. Postati trener je sve teže, zahtjevi su sve više postroženi, a bez trenera i bez struke se ništa ne može napraviti - poručio je Prišćan, koji ima položenu Uefa Pro licencu za trenera.

Što ljudi mogu očekivati od kup utakmice protiv Dinama, kako će to sve izgledati na stadionu u Predavcu?

- Ljudi će sigurno moći vidjeti jednu dobru organizaciju, trud koji smo uložili zajedno s policijom i redarskim službama. Stavljali smo dodatne tribine i ograde, osigurali dovoljno osvježavajućih napitaka... Malo me iskreno jedino brinu najave kiše i lošeg vremena, jer nemamo baš puno natkrivenog prostora pa je to nešto što me malo muči. Ipak, očekujem jedan spektakl, i očekujem da će Hrvatska vidjeti jedan mali klub koji se bori godinama i koji je došao iz županijskih liga sve do treće lige. Mislim da će gledatelji vidjeti jednu solidnu utakmicu. Našalit ću se pa reći; da je to bio onaj Dinamo otprije godinu dana, siguran sam da bi malo nereda napravili Dinamu. Međutim, ovom današnjem Dinamu se teško možemo suprotstaviti. Nadam se da naši igrači neće podleći atmosferi i griješiti. Prije svega se nadam jednoj i fer i korektnoj utakmici, bez nekakvih grubih startova jer Dinamo je naš stariji brat i prema njemu se moramo odnositi s poštovanjem, i čuvati svakog suparničkog igrača. Za nas je, prije svega, ovo jedan spektakl, a rezultat će biti u drugom planu.

Kakvi su igrači u Predavcu? Koje su razine, čime se bave?

- Imamo igrače koji nikada nisu igrali na višoj razini od lokalne. To su najviše naši juniori od kojih su neki na rubu zapisnika za utakmicu. To je takva nervoza, takvo jedno nestrpljenje i uzbuđenje, hoće li biti među 20 u zapisniku ili neće. Igrači pitaju hoće li se imati priliku slikati s Dinamovim igračima, ma to je nešto nevjerojatno. S druge strane imamo i iskusne igrače, recimo vratara koji je dijelio svlačionicu s Nevistićem i vodio ga je Kovačević. Protiv njega sam dvaput vodio utakmicu kao trener, i oba puta me pobijedio nakon izvođenja jedanaesteraca. Imamo i iskusnih i mladih igrača, a imamo i stranca Kamgu. Malo je niži od Dinamovog Kange, a i ima puno više želje za nogomet i život. Neki od naših igrača predaju u školu, kapetan nam radi u uredu u jednom dječjem vrtiću, desni branič radi u komunalnom poduzeću, lijevi branič je student, jedan veznjak nam radi u punionici vode, drugi radi u kafiću, ma ima tu svakakvih zanimanja. Ponekad dolaze umorni sa svojeg posla, ali uredno dođu i odrade trening. Igramo tu ligu najviše za neko zadovoljstvo, ne ciljamo biti prvi, ali je sportski u svaku utakmicu ući tako da pokušaš biti sve bolji.

Kako je uopće danas u Hrvatskoj gurati jednu priču s malim lokalnim nogometnim klubom?

- Od najnižih liga pa sve do drugog ranga, sve što se radi u hrvatskom nogometu je jedan veliki entuzijazam. Nema tu neke koristi, jedino gdje možete imati korist je u prvom rangu, gdje još možete prodati nekog igrača i živjeti od prodaje. Sve ostalo je čisti entuzijazam. Ovdje se nadate da vam neki lokalni poduzetnik ili prijatelj kluba može dati nešto da možete preživjeti; kupiti dresove, dečkima osnovati neke naknade za prijevoz i za igranje. Za to morate biti entuzijasti. Dobro je sad što je drugi rang počeo biti više sufinanciran od Saveza, i što se traži da više mlađih igrača bude u klubovima. To nam još može pomoći u razvoju igrača. Kad se sjetim gdje sam ja igrao u Bjelovaru, treba im svima čestitati na novom stadionu. I u Slavoniji se dosta toga izgradilo. Sve je to za dobrobit hrvatskog nogometa. Savez pomaže i to onda motivira i gradove i općine da se više uključe.

Vjerujem da se puno veselite uoči utakmice protiv Dinama?

- Jako se veselim. Rezultat nam nije presudan, ali važno nam je ne izgubiti s nekom velikom razlikom. A koliko će Dinamo ozbiljno ući u ovu utakmicu, dovoljno vam govori činjenica da su poslali svoje trenere na zadnju prvenstvenu utakmicu koju smo igrali. Siguran sam da će pristupiti maksimalno ozbiljno, jer ekipa koju Kovačević vodi ide uvijek 200 posto. Neće ih zanimati što je s druge strane mali klub, jer žele odigrati dobru utakmicu. A što se tiče fešte, imat ćemo zajednički ručak s Upravom i igračima Dinama, to vjerujem da će naši igrači pamtiti. Ova utakmica će sigurno ući u povijest.

Za kraj, jeste li razgovarali s predsjednikom Uprave Dinama, Zvonimirom Bobanom?

- Jesam jesam, bili smo u kontaktu. Rekao mi je da mu je žao što ne može doći na utakmicu, nije pred ove izbore bio ni na utakmicama u Rijeci i Varaždinu, pa me zamolio za razumijevanje. Poštujem nekakva pravila, a doći će drugi članovi Uprave koje ćemo dočekati u svojim prostorijama - zaključio je Slavko Prišćan.