Plijenio je pozornost Zagrepčana, a sad odlazi: Evo koliko će novca zaraditi klub

Sada je i službeno, transfer o kojem se nagađalo proteklih dana dobio je svoju potvrdu. Dvadesetogodišnji Fabijan Krivak novi je igrač češkog prvoligaša Sigme Olomouc. Lokomotiva će na ime odštete uprihoditi oko 2,5 milijuna eura, a u dogovor je uključeno i nekoliko lako ostvarivih bonusa koji bi konačnu zaradu mogli i povećati. Za klub s Kajzerice, koji ovisi o prodaji igrača kako bi osigurao stabilno funkcioniranje, ovo je sjajan posao kojim su osigurali mirnu sezonu, no istovremeno i još jedan pokazatelj odnosa snaga na europskom nogometnom tržištu, gdje i klubovi izvan najjačih liga mogu bez problema "oteti" dragulje HNL-a.

Krivak je dijete Lokomotive, rođeni Zabоčanin koji je prošao sve uzraste u nogometnoj školi na Kajzerici. Za prvu momčad debitirao je kao iznimno mlad igrač te je ukupno upisao 53 nastupa, postigavši četiri gola uz pet asistencija. Posebno se istaknuo u netom završenoj polusezoni u kojoj je u 17 prvenstvenih utakmica zabilježio tri pogotka i tri asistencije, oduševljavajući brzinom i sposobnošću proboja po desnoj strani. Njegov razvoj privremeno je zaustavila teška ozljeda koljena u ljeto prošle godine, zbog koje je propustio gotovo čitavu prošlu sezonu, no ove se jeseni vratio jači no ikad i potvrdio svoj neupitni talent.

Odlazak je za Sportske novosti komentirao i direktor Lokomotive Božidar Šikić, koji nije krio žaljenje što Krivak nije ostao u Hrvatskoj. "Bilo bi bolje da Krivak ode u Dinamo, kao što su nekad igrači iz Lokomotive odlazili u Maksimir, ali Dinamo ga ne vidi pa mora u inozemstvo", izjavio je Šikić, potvrdivši da je ponuda Sigme bila zadovoljavajuća. Njegove riječi odjekuju kao podsjetnik na vremena kad je Lokomotiva bila neslužbena filijala plavih, no ta su se vremena očito promijenila, a Dinamo je propustio priliku dovesti igrača koji je i sam imao veliku želju zaigrati u Maksimiru.

Ovaj transfer ujedno je i bolan pokazatelj gdje se hrvatska liga trenutačno nalazi u europskim okvirima. Češka liga je prema UEFA-inom koeficijentu deseta u Europi, dok je HNL tek na 21. mjestu. Sigma je, baš kao i praška Sparta te Viktoria Plzen, osigurala europsko proljeće u Konferencijskoj ligi, što je za hrvatske klubove, izuzev Dinama, desetljećima bio tek nedosanjani san. Financijska moć čeških klubova također je neusporedivo veća; Sigma je samo ljetos na pojačanja potrošila blizu osam milijuna eura, što je iznos koji većina SHNL klubova ne potroši ni u nekoliko godina.

Osim što predstavlja sportski iskorak, prelazak u Sigmu za Krivaka je i golem financijski korak naprijed. Dok je u Lokomotivi, prema procjenama, zarađivao dvije do tri tisuće eura mjesečno, u Češkoj ga čeka plaća od otprilike 20 tisuća eura, uz značajno veće premije i bonuse za bodove, golove i europske uspjehe. Na predstavljanju u novom klubu, Krivak je izjavio kako je spreman na novi izazov. "Za ovo se pripremam cijelu karijeru. Znam da je češka liga zahtjevna, s odličnim stadionima i teškim suparnicima, ali spreman sam pokazati ono najbolje od sebe", poručio je mladi hrvatski reprezentativac, kojeg sportski direktor Sigme Pavel Hapal vidi kao kreativnog igrača koji će osnažiti ofenzivni dio momčadi.