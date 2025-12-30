Naši Portali
SPORTAŠ GODINE

Pogačar ispred Duplantisa u izboru Marce

FILE PHOTO: Road World Championships 2025
JEAN BIZIMANA/REUTERS
VL
Autor
Igor Mlinarić/Hina
30.12.2025.
u 18:50

Tenisač Carlos Alcaraz, pobjednik Roland Garrosa i US Opena, izabran je za najboljeg sportaša Španjolske sa 44,37 posto glasova. Iza njega je svjetski motociklistički prvak u klasi motoGP Marc Marquez (21,5%)

Čitatelji španjolske Marce izabrali su slovenskog biciklista Tadeja Pogačara za najboljeg sportaša u 2025. godini u međunarodnoj konkurenciji. Pogačar, koji je ove godine po četvrti puta osvojio Tour de France, dobio je 52 posto glasova, a na drugom mjestu je završio svjetski rekorder u skoku s motkom Šveđanin Armand Duplantis (29,75 posto).

U izboru za najbolju sportašicu u međunarodnoj konkurenciji najviše glasova čitatelja Marce dobila je bjeloruska tenisačica Arina Sabalenka (36,12%), pobjednica ovogodišnjeg US Opena. Na drugom mjestu je kanadska plivačica Summer McIntosh (27,37%), koja je na Svjetskom prvenstvu u Singapuru osvojila četiri zlatne medalje. 

Tenisač Carlos Alcaraz, pobjednik Roland Garrosa i US Opena, izabran je za najboljeg sportaša Španjolske sa 44,37 posto glasova. Iza njega je svjetski motociklistički prvak u klasi motoGP Marc Marquez (21,5%).

Najbolja sportašica Španjolske je dvostruka svjetska prvakinja u brzom hodanju Maria Perez (63,62%), a slijedi ju nogometašica Aitana Bonmati (18,12%).
Ključne riječi
Marca sportaš godine Tadej Pogačar

