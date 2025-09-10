VIDEO Kaos u Beogradu poslije epske blamaže Srbije: Prestrašena djeca tražila zaklon od nasilja

U skupini K Engleska je i dalje savršena. Ostvarila je petu pobjedu u isto toliko nastupa, a engleska obrana i dalje je bez primljenog pogotka. Ovaj put je Engleska prošla najteže gostovanje u skupini, u Beogradu je pobijedila Srbiju s čak 5-0. Engleska je mnogo bolje otvorila utakmicu u Beogradu, a suparnika je slomila u završnom dijelu prvog poluvremena. Postigli su Englezi dva pogotka u samo tri minute, a Kane u 33. i Madueke u 35. minuti su bili strijelci za 2-0.
U 52. je Konsa povećao na 3-0, a po domaćina se sve raspalo u 72. minuti kada je Milenković zaradio isključenje. Do kraja su još zabijali Guehi u 75. i Rashford iz jedanaesterca u 90. za velikih 5-0.
Na tribinama Marakane vladao je kaos, piše britanski Daily Mail. Na snimkama se vide uplašena djeca kako traže zaklon dok ih roditelji sklanjaju od tučnjave i nereda. Navijači su se međusobno tukli, a policija je morala intervenirati kako bi razdvojila sukobljene skupine.
