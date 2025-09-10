Naši Portali
PIŠU ENGLEZI

VIDEO Kaos u Beogradu poslije epske blamaže Srbije: Prestrašena djeca tražila zaklon od nasilja

World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v England
MARKO DJURICA/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
10.09.2025.
u 08:36

Navijači su se međusobno tukli, a policija je morala intervenirati kako bi razdvojila sukobljene skupine

U skupini K Engleska je i dalje savršena. Ostvarila je petu pobjedu u isto toliko nastupa, a engleska obrana i dalje je bez primljenog pogotka. Ovaj put je Engleska prošla najteže gostovanje u skupini, u Beogradu je pobijedila Srbiju s čak 5-0. Engleska je mnogo bolje otvorila utakmicu u Beogradu, a suparnika je slomila u završnom dijelu prvog poluvremena. Postigli su Englezi dva pogotka u samo tri minute, a Kane u 33. i Madueke u 35. minuti su bili strijelci za 2-0.

U 52. je Konsa povećao na 3-0, a po domaćina se sve raspalo u 72. minuti kada je Milenković zaradio isključenje. Do kraja su još zabijali Guehi u 75. i Rashford iz jedanaesterca u 90. za velikih 5-0.

Na tribinama Marakane vladao je kaos, piše britanski Daily Mail. Na snimkama se vide uplašena djeca kako traže zaklon dok ih roditelji sklanjaju od tučnjave i nereda. Navijači su se međusobno tukli, a policija je morala intervenirati kako bi razdvojila sukobljene skupine. Ružne scene pogledajte OVDJE.

Jeste li primijetili što se dogodilo kada je Modrić prišao Crnogorcu? Scena je postala hit
Ključne riječi
nogomet svjetsko prvenstvo Engleska Srbija

Komentara 1

QRCcode
QRCcode
09:22 10.09.2025.

Ah taj ekonomski tigar, svetska nogometna veličina i miroljubiva država ... To se deca malo zaigrala bre! Dosadna utakmica, a Srbi prosveduju jer neki ne žele leteći taksi, jer da iz njega bacaju papiriće i žvakaće dole na trotoare ii prirodu lepe Srbije

