VIDEO Hrvatska je izvela preokret za pamćenje! O ovome će se pričati, pogledajte golove iz Podgorice

Vatreni se nisu ni snašli na kišom natopljenom travnjaku u Podgorici, a već su bili u zaostatku. Igrala se 3. minuta kada je Milutin Osmajić iskoristio katastrofalnu pogrešku Duje Ćalete-Cara. Branič Vatrenih loše je procijenio situaciju, Osmajić mu je oduzeo loptu, izbio sam pred Dominika Livakovića i mirno zabio za rano vodstvo Crne Gore u posljednjem kolu kvalifikacija za SP 2026. Video pogledajte OVDJE.

Utakmica za Hrvatsku nema rezultatski imperativ jer je pobjedom protiv Farskih Otoka već osigurano prvo mjesto. Ta rasterećenost možda je dovela do pada koncentracije, što je domaćin, koji je odavno bez šansi za plasman, ekspresno kaznio. Izbornik je za ovu priliku odlučio odmoriti i kapetana Luku Modrića, koji je susret započeo na klupi. No, treba nam pobjeda uz kiks Njemačke protiv Slovačke kako bismo dohvatili prvu jakosnu skupinu na ždrijebu za SP.

No, ni nakon šoka u 3. minuti nismo dobro nastavili utakmicu. Sjajnim, odmjerenim udarcem Nikole Krstovića Crna Gora je u 17. minuti već imala 2:0. Bio je to start vatrenih iz noćne more... Video pogledajte OVDJE.

Hrvatska je svoj prvi pogodak ove večeri zabila u 37. minuti. Strijelac je s bijele točke bio Ivan Perišić. Izborio ga je Kristijan Jakić, faul je napravio Rubežić, a naš Perišić je po sredini gola opalio i zabio. Video pogledajte OVDJE.

Na 2:2 novim je pogotkom u reprezentativnom dresu izjednačio Kristijan Jakić. Strijelac protiv Crne Gore na Maksimiru zabio je i u Podgorici. Pomoćni sudac isprva je dosudio zaleđe nakon udarca Muse, a Jakić je odbijanac pospremio u mrežu. VAR soba je donijela ispravnu odluku i dosudila gol za Hrvatsku. Video pogledajte OVDJE.

Za potpuni preokret zaslužan je Nikola Vlašić. Kakav je to bio pogodak našeg veznog igrača... Pogodak za nevjerojatni preokret pogledajte OVDJE.