Hrvatski reprezentativac izazvao skandal na društvenim mrežama, odmah ga proglasili negativcem

Pravi je potres u talijanskim sportskim medijima izazvao potez Marina Pongračića, koji je jednim klikom na sebe navukao bijes dijela javnosti. Naime, nakon što je Fiorentina službeno objavila vijest o prijevremenom raskidu suradnje s trenerom Stefanom Piolijem, hrvatski stoper je "lajkao" tu objavu. Iako se takav potez može protumačiti na razne načine, u Italiji je shvaćen kao otvoreno likovanje zbog odlaska trenera, zbog čega je Pongračić promptno označen kao negativac i jedan od onih koji su "radili protiv trenera". Cijela situacija postala je glavna tema rasprava među navijačima Viola, koji su u Pongračićevom potezu vidjeli potvrdu loše atmosfere u svlačionici.

Otkaz Stefanu Pioliju nije bio neočekivan, s obzirom na katastrofalan ulazak Fiorentine u novu sezonu. Klub iz Firence jedna je od samo tri momčadi iz najjačih pet europskih liga, uz Wolverhampton i Veronu, koja još uvijek nije ostvarila prvenstvenu pobjedu. Loš omjer od četiri remija i šest poraza u svim natjecanjima, uz ispadanje u ranoj fazi kupa, bio je kap koja je prelila čašu strpljenja uprave. Kao Piolijev nasljednik imenovan je Paolo Vanoli, koji je debitirao remijem 2:2 na gostovanju kod Genoe, no sjena koju je bacio Pongračićev potez još uvijek se nadvija nad klubom.

Zbog bure koja se podigla, na temu je bio primoran reagirati i glavni direktor kluba, Alessandro Ferrari. On je u izjavi za medije pokušao ublažiti situaciju, ali i poslati jasnu poruku svojem igraču. "Takve stvari ne bismo smjeli viđati. Oni su mladi ljudi i ponekad rade gluposti, ali želim jasno i glasno poručiti kako svlačionica nije bila protiv trenera Piolija", izjavio je Ferrari, pokušavajući demantirati glasine o pobuni igrača i istovremeno opravdati Pongračića njegovom mladošću i nepromišljenošću.

Cijela priča dobiva na težini kada se uzme u obzir status koji Marin Pongračić ima u klubu. Hrvatski stoper je u srpnju 2024. godine stigao iz Leccea u transferu vrijednom čak 15 milijuna eura, čime je postao 12. najskuplji igrač u povijesti kluba iz Firence. Ove sezone se nametnuo kao neupitni član prve postave te je započeo 10 od 11 utakmica u Serie A, kao i dvije od tri utakmice u Konferencijskoj ligi. Njegova važnost za momčad čini ovaj digitalni gaf još problematičnijim, jer se od ključnih i skupo plaćenih igrača očekuje da budu primjer profesionalnosti.