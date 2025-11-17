Naši Portali
ČEKAJU UTAKMICU

VIDEO Krenulo zagrijavanje: Hrvatski navijači zapjevali svevremenski hit

Prag: Hrvatski navijači u korteu idu do stadiona
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.11.2025.
u 19:12

Na Gradskom stadionu u Podgorici očekuje se večeras oko 550 hrvatskih navijača koji su u glavni grad Crne Gore stigli u pratnji policije

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 u Podgorici igra posljednju kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo. Iako su vatreni već osigurali plasman na svjetsku smotru, izbornik Zlatko Dalić rekao je kako i u ovoj utakmici žele ostvariti pobjedu i zaključiti kvalifikacijski ciklus sa sedam pobjeda i remijem iz osam utakmica.

Iako u Crnoj Gori vlada pomalo neprijateljska atmosfera zbog jučerašnje sačekuše za skupinu hrvatskih navijača, ostatak hrvatskih ultrasa uživa u glavnom gradu Crne Gore. Društvenim mrežama širi se snimka iz jednog bara u kojem su okupili navijači hrvatske gdje uz pjesmu čekaju početak utakmice.

Navijači su zapjevali hit Prljavog Kazališta "Lupi petama" te se vidi kako vlada lijepa atmosfera unatoč velikom rizikom današnje utakmice.

Na Gradskom stadionu u Podgorici očekuje se večeras oko 550 hrvatskih navijača koji su u glavni grad Crne Gore stigli u pratnji policije. Okupili su se u zračnoj luci u Dubrovniku nakon čega su se autobusima, kombijima i osbnim automobilima zaputili prema granici u pratnji hrvatske policije. Po prelasku granice, pratnju je preuzela policija Crne Gore koja je ranije danas zaustavila i pokušaj Delija i Grobara da uđu u grad.
ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
19:48 17.11.2025.

Želim im svima jedino da izvuku živu glavu iz Titograda.

