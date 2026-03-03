Ovo je četvero ljudi koji bi mogli spasiti ili uništiti Iran: Neki su spremni na borbu do smrti

Smrt ajatolaha Alija Khameneija u izraelsko-američkom ciljanom napadu ostavila je Iran bez vrhovnog vođe. Dok zemlja vodi rat na više frontova, suočava se s unutarnjim nemirima i masovnim ekonomskim pritiscima, sudbinu režima – hoće li preživjeti ili uroniti u kaos – mogle bi odlučiti četiri osobe, piše The Telegraph u opsežnoj analizi. Ova četvorica predstavljaju različite struje unutar iranskog establišmenta, od umjerenih koji vide spas u pregovorima sa Zapadom do tvrdokornih revolucionara spremnih na totalni sukob. Njihova borba za utjecaj u nadolazećim danima ili tjednima odlučit će hoće li Iran tražiti deeskalaciju ili nastaviti otpor.

Sadeq Larijani – predsjednik Vijeća za razmatranje (Expediency Discernment Council) i brat bivšeg predsjednika parlamenta Alija Larijanija. Kao jedna od najmoćnijih figura u procesu nasljeđivanja, Sadeq kontrolira ključne mehanizme “upravljanog nasljeđivanja”. Povezan s umjerenijim krilom režima, mogao bi podržati kompromis kako bi stabilizirao zemlju usred rata i spriječio potpuni kolaps.

Mojtaba Khamenei – sin pokojnog vrhovnog vođe. Dugogodišnji favorit za nasljednika, Mojtaba je već godinama bio u središtu spekulacija o dinastijskoj sukcesiji. Iako nema formalnu ulogu, njegov utjecaj iza kulisa golem je. Tvrdolinijaši ga vide kao nastavak Khamneijeve linije, bez ikakvih ustupaka Zapadu i s naglaskom na otpor Izraelu.

Hassan Khomeini – unuk osnivača Islamske Republike, ajatolaha Ruhollaha Khomeinija. Relativno umjeren u iranskom klerikalnom establišmentu, Hassan se smatra potencijalnim “mostom” prema reformama. Njegovo oboiteljsko nasljeđe i vidljivost čine ga kandidatom koji bi mogao smiriti unutarnje tenzije, smiriti prosvjede i otvoriti vrata pregovorima, posebno nakon masovnih demonstracija

Ali Larijani (ili povezane figure iz sigurnosnog aparata) – bivši predsjednik parlamenta i jedna od najutjecajnijih figura u režimu. Opisan kao “čovjek koji drži režim na životu” nakon Khameneijeve smrti Larijani ima bliske veze s Rusijom i mogao bi zagovarati tvrd stav kako bi sačuvao jedinstvo protiv vanjskih neprijatelja. Njegov utjecaj ključan je za preživljavanje režima na rubu raspada.

Iran je već aktivirao ustavni “plan preživljavanja režima”. Prema članku 111 Ustava, formiran je privremeni tročlani savjet (predsjednik države, šef pravosuđa i predstavnik Vijeća čuvara) koji vodi zemlju dok Skupština stručnjaka (88 članova) ne izabere novog vrhovnog vođu. Nema ustavnog roka za izbor, ali pritisak je golem, zemlja je u ratu, ekonomija je na koljenima, a unutarnji nemiri prijete eskalacijom. Analitičari ističu da će konačna odluka ovisiti o pobjedi jedne od dvije glavne frakcije: one koja traži 'dogovor' (deeskalaciju, moguće pregovore s Trumpovom administracijom i ublažavanje sankcija) ili one koja inzistira na 'borbi do smrti' (jačanje saveza s Rusijom i Kinom, nastavak otpora i mobilizacija revolucionarnih snaga).