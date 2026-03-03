Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

– Dogodila se sudbina. Život vam podijeli karte, a vi igrate s njima. Meni je obrazovanje pružilo drugu priliku u životu. U sportu morate biti potpuno usredotočeni, ali kad imate zdravstvene probleme, ne možete ništa. Morate paziti, slušati liječnike. Kad sam imao 23 godine, osam sati dnevno provodio sam na treningu, bilo da je riječ o tenisu ili kondicijskim treninzima. A onda sam bio prisiljen godinu dana ležati u krevetu – rekao je svojedobno na HRT-u.
– Obrazovanje mi je dalo novi motiv, da se dokažem da mogu raditi nešto drugo. Mislim da bi bez te podloge bilo teško. Svaka ta tranzicija je teška. Iz sporta prelazite u nešto potpuno novo. Ta platforma obrazovanja itekako vam pomogne. Sportaše se cijeni jer su predani, marljivi, trude se, idu kroz gol... – otkrio je Ančić jednom prilikom kod Tončice Čeljuske.
Inače, Mario je briljirao u akademskom životu. S tek 31 godinom doktorirao je pravo na prestižnoj Columbiji, a radio je i za jednu od najvećih svjetskih banaka Credit Suisse. Trenutačno radi za američki investicijski fond One Equity Partners, gdje je dopredsjednik upravo njegov vjenčani kum Ante.