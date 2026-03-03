Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

Mario Ančić s 31 godinom morao je prekinuti tenisku karijeru jer mu je zdravstveno stanje bilo otežano zbog mononukleoze, pa tako nikada nije uspio osvojiti neki Grand Slam turnir.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
– Dogodila se sudbina. Život vam podijeli karte, a vi igrate s njima. Meni je obrazovanje pružilo drugu priliku u životu. U sportu morate biti potpuno usredotočeni, ali kad imate zdravstvene probleme, ne možete ništa. Morate paziti, slušati liječnike. Kad sam imao 23 godine, osam sati dnevno provodio sam na treningu, bilo da je riječ o tenisu ili kondicijskim treninzima. A onda sam bio prisiljen godinu dana ležati u krevetu – rekao je svojedobno na HRT-u.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
– Obrazovanje mi je dalo novi motiv, da se dokažem da mogu raditi nešto drugo. Mislim da bi bez te podloge bilo teško. Svaka ta tranzicija je teška. Iz sporta prelazite u nešto potpuno novo. Ta platforma obrazovanja itekako vam pomogne. Sportaše se cijeni jer su predani, marljivi, trude se, idu kroz gol... – otkrio je Ančić jednom prilikom kod Tončice Čeljuske.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Inače, Mario je briljirao u akademskom životu. S tek 31 godinom doktorirao je pravo na prestižnoj Columbiji, a radio je i za jednu od najvećih svjetskih banaka Credit Suisse. Trenutačno radi za američki investicijski fond One Equity Partners, gdje je dopredsjednik upravo njegov vjenčani kum Ante.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Osvojio je Davis kup s hrvatskom reprezentacijom, a najveće zasluge imali su upravo on i Ivan Ljubičić.
Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
