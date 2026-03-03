Nova akcija: Privedena trojica direktora iz HEP-a

U tijeku je akcija USKOK-a u HEP-u. Privedena su, prema našim informacijama, trojica direktora sektora zbog nepravilnosti oko donacija.

- Policijski službenici Policijske uprave zadarske i Policijskog nacionalnog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno više fizičkih i pravnih osoba zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela. Na području Policijske uprave zagrebačke i primorsko-goranske tijekom jutra uhićeno je više osoba.



U tijeku je provođenje hitnih dokaznih radnji koje se, osim na području navedenih policijskih uprava, provode i na području Policijske uprave istarske. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija će osumnjičene osobe predati pritvorskom nadzorniku te će protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - objavio je MUP.