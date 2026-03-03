Naši Portali
UHIĆENJA

Nova akcija: Privedena trojica direktora iz HEP-a

03.03.2026.
09:02

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija će osumnjičene osobe predati pritvorskom nadzorniku te će protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - objavio je MUP.

U tijeku je akcija USKOK-a u HEP-u. Privedena su, prema našim informacijama, trojica direktora sektora zbog nepravilnosti oko donacija.

- Policijski službenici Policijske uprave zadarske i Policijskog nacionalnog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno više fizičkih i pravnih osoba zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela. Na području Policijske uprave zagrebačke i primorsko-goranske tijekom jutra uhićeno je više osoba.

U tijeku je provođenje hitnih dokaznih radnji koje se, osim na području navedenih policijskih uprava, provode i na području Policijske uprave istarske. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija će osumnjičene osobe predati pritvorskom nadzorniku te će protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - objavio je MUP.

Avatar links
links
09:11 03.03.2026.

Ta firma, koja se dijeli nakon svakih izbora... zahtjeva kompletnu deratizaciju!! Od vrha pa do uhljebljenih, rodbinski povezanih zaposlenika koji svoje radno vrijeme koriste za bauljanje kafićima i pušenjem na parkingu...pogledajte kafiće oko sjedišta u Vukovarskoj, posebno dok su imali urede u Vukovarskoj 54!! cijeli dan pušenje i tračanje na parkingu!!

PO
Pongy1
09:16 03.03.2026.

Ide se polako, ali stvarno "puževim korakom" po državnim firmama i malverzacija i ostaloga na pretek ima. Nego kada OIV na red dolazi?

GN
gnoj
09:14 03.03.2026.

Igra za javnost !

