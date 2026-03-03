Naši Portali
'DOBAR SAM OTAC'

Čovjek kojem se divio svijet priznao: Prevario sam suprugu dok je bila trudna u bolnici

Legendarni tenisa? Boris Becker osu?en na 2,5 godine zatvora
Foto: Hugo Philpott/NEWSCOM
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
03.03.2026.
u 10:44

"Volim za sebe reći da sam dobar otac. Doista sam brinuo o svoja dva najstarija sina, iako tada nisu živjeli u Europi, nego su se preselili u Miami. Tako da 25 godina kasnije sebe doživljavamo kao blisku obitelj, bez obzira na sve što se dogodilo."

Nekadašnji sjajni tenisač Boris Becker (58) progovorio je o jednom od najkontroverznijih razdoblja svog privatnog života. Slavni tenisač priznao je nevjeru prema prvoj supruzi Barbari Feltus, koja je naposljetku dovela do njihova razvoda i velikog medijskog skandala. Becker je kasnije uplovio u brak sa Sharlely Kerssenberg, a potom i sa sadašnjom suprugom Lilian de Carvalho Monteiro, dok je afera iz tog razdoblja rezultirala i rođenjem njegova najmlađeg sina Amadeusa.

Govoreći o svojoj nevjeri, Becker je rekao: "Prevario sam je, to nije sporno. Uspjeli smo izgraditi odnos temeljen na poštovanju. Ona je divna majka moja dva najstarija sina. Ove se godine preselila u Milano."

Teniska ikona prevarila je Barbaru Feltus u londonskom restoranu dok je bila u visokom stupnju trudnoće s njihovim drugim djetetom Eliasom.

"Krenuli smo dalje nakon toga. Bilo je nekoliko scena nakon razvoda. Toliko je vremena prošlo da se moram dobro potruditi prisjetiti se stvari koje nisu bile baš lijepe s njezine strane. Bez ulaženja u previše detalja, ona je tada imala moć jer sam ja bio negativac. Dobila je lijepu otpremninu i lijepu mjesečnu potporu. I shvatila je da nitko nije savršen", rekao je Becker i dodao:

"Volim za sebe reći da sam dobar otac. Doista sam brinuo o svoja dva najstarija sina, iako tada nisu živjeli u Europi, nego su se preselili u Miami. Tako da 25 godina kasnije sebe doživljavamo kao blisku obitelj, bez obzira na sve što se dogodilo."

Govorilo se da je njegova supruga rađala u trenutku njegove nevjere.

"Nije bilo trudova. Bila je u bolnici, ali nije bilo trudova. Ne", odgovorio je Becker.

Podsjećamo, Becker je bivši svjetski broj jedan. U karijeri je osvojio 49 turnira od čega tri puta Wimbledon, dva Australian Opena i jedan US Open. Najmlađi je osvajač Wimbledona u povijesti, napravio je to 1985. godine kada je imao 17 godina, sedam mjeseci i 15 dana. Nakon sjajne karijere imao je velikih financijskih problema, a zbog malverzacija je završio i u zatvoru u Ujedinjenom kraljevstvu.
Ključne riječi
tenis Boris Becker

