UŽIVO
ČETVRTI DAN SUKOBA

Evakuacija Hrvata: Iz Izraela ih busom prebacili u Egipat

VL
Autor
Večernji.hr
03.03.2026.
u 09:12

"Preostali državljani, koji su se prijavili, odlučili su čekati otvaranje izraelske tračne luke" rekla je hrvatska veleposlanica u Izraelu

Četvrti je dan iranskog sukoba s Izraelom i SAD-om. Dok zaraćene strane ratuju, brojni ljudi pokušavaju što prije izaći iz Irana, ali i Izraela. Kako doznaju 24sata, u Izraelu ima i hrvatskih hodočasnika te turista koji su u ponedjeljak uz pomoć Izraelskog ministarstva turizma odvedeni u Egipat.

"Izrael nam je ustupio bus i sukladno sigurnoj procjeni su putovali, riječ je o skupini od 14 ljudi. Njih će danas preuzeti hrvatski zrakoplov koji će ih iz Tabe prevesti u Lyon. Još četiri hrvatska državljana izašla su preko Egipta jučer vlastitim prijevozom. Preostali državljani, koji su se prijavili, odlučili su čekati otvaranje izraelske tračne luke" rekla je hrvatska veleposlanica u Izraelu Vesela Mrđen Korać

Podsjetimo Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova preporučilo je hrvatskim državljanima koji borave u Ujedinjenim Arapskim Emiratima odlazak u Oman. Iz ministarstva su dodali da se za repatrijaciju čeka otvaranje zračnog prostora. Iran je, kao odgovor na izraelsko-američki napad, ciljao većinu drugih zaljevskih država, pa i Ujedinjene Arapske Emirate gdje trenutačno boravi oko 2000 hrvatskih državljana

Pošto je tamošnji zračni prostor zatvoreni, ministar Gordan Grlić Radman rekao je da preporučuje hrvatskim državljanima odlazak u Oman, koji je udaljen sat vremena vožnje, a njegova prijestolnica Muscat četiri sata. Riječ je o sultanatu koji ima prijateljske odnose s Iranom, a istovremeno održava dobre odnose sa zapadom, zbog čega je i bio posrednik u pregovorima Washingtona i Teherana u Ženevi. U Omanu se nalazi oko 110 hrvatskih državljana, izjavio je ministar.

Ključne riječi
hrvatski državljani napad na Iran Iran Izrael

