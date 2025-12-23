Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
MNOGI ZABORAVILI

Jedan Dalićev vatreni već je pobijedio najlakšeg suparnika na SP-u. Tada je bio trećeligaški igrač

Zagreb: Hrvatski nogometni reprezetativci odradili trening
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
23.12.2025.
u 15:40

Utakmica Hrvatska - Panama 23. lipnja 2026. bit će prvi međusobni susret ovih dviju A reprezentacija, ali ne i prvi međusobni ogled Hrvata i Panamaca, čak ne ni prvi na svjetskim prvenstvima

Hrvatska nogometna reprezentacija na Svjetskom prvenstvu 2026. u skupini će se 23. lipnja u Torontu sastati sa selekcijom Paname, 30. na Fifinoj ljestvici (Hrvatska 10., nap.a).

Bit će to prvi međusobni susret ovih dviju A reprezentacija, ali ne i prvi međusobni ogled Hrvata i Panamaca, čak ne ni prvi na svjetskim prvenstvima. Mnogi su to već zaboravili: utakmica Hrvatska – Panama igrana je 21. listopada 2013. godine u 2. kolu skupine Svjetskog prvenstva selekcija do 17 godina u UA Emiratima. Hrvatska je slavila s 1:0 pogotkom Ante Roguljića, a s klupe ju je vodio izbornik Ivan Gudelj.

Na žalost, u preostala dva susreta u skupini Hrvatska je bila poražena od Maroka 1:3 i od Uzbekistana 1:2, pa se nije bila plasirala u drugi krug.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Zanimljivost je kako je u utakmici protiv Paname tada sudjelovao jedan današnji hrvatski A reprezentativac, Duje Ćaleta-Car, danas igrač Real Sociedada, a tada član austrijskog trećeligaša Paschinga. Tko zna sjeća li se Duje te utakmice, prošlo je više od 12 godina... 

Za Hrvatsku su 2013. godine protiv Paname igrali: Marko Marić, Hrvoje Džijan, Duje Ćaleta-Car, Petar Mamić, Ivan Šunjić, Robert Murić, Ante Roguljić, Alen Halilović, Elvir Maloku, Fran Brodić. U igru su ušli još Karlo Lulić, Bojan Knežević i Ante Blažević, a na klupi su ostali Dario Miškić, Ivo Grbić, Lukas Čuljak, Josip Filipović, Frane Vojković i Ivan Fiolić.
Ključne riječi
Ćaleta-Car panama Hrvatska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!