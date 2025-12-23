Jedan Dalićev vatreni već je pobijedio najlakšeg suparnika na SP-u. Tada je bio trećeligaški igrač

Hrvatska nogometna reprezentacija na Svjetskom prvenstvu 2026. u skupini će se 23. lipnja u Torontu sastati sa selekcijom Paname, 30. na Fifinoj ljestvici (Hrvatska 10., nap.a).

Bit će to prvi međusobni susret ovih dviju A reprezentacija, ali ne i prvi međusobni ogled Hrvata i Panamaca, čak ne ni prvi na svjetskim prvenstvima. Mnogi su to već zaboravili: utakmica Hrvatska – Panama igrana je 21. listopada 2013. godine u 2. kolu skupine Svjetskog prvenstva selekcija do 17 godina u UA Emiratima. Hrvatska je slavila s 1:0 pogotkom Ante Roguljića, a s klupe ju je vodio izbornik Ivan Gudelj.

Na žalost, u preostala dva susreta u skupini Hrvatska je bila poražena od Maroka 1:3 i od Uzbekistana 1:2, pa se nije bila plasirala u drugi krug.

Zanimljivost je kako je u utakmici protiv Paname tada sudjelovao jedan današnji hrvatski A reprezentativac, Duje Ćaleta-Car, danas igrač Real Sociedada, a tada član austrijskog trećeligaša Paschinga. Tko zna sjeća li se Duje te utakmice, prošlo je više od 12 godina...

Za Hrvatsku su 2013. godine protiv Paname igrali: Marko Marić, Hrvoje Džijan, Duje Ćaleta-Car, Petar Mamić, Ivan Šunjić, Robert Murić, Ante Roguljić, Alen Halilović, Elvir Maloku, Fran Brodić. U igru su ušli još Karlo Lulić, Bojan Knežević i Ante Blažević, a na klupi su ostali Dario Miškić, Ivo Grbić, Lukas Čuljak, Josip Filipović, Frane Vojković i Ivan Fiolić.