VIDEO Petković otkrio detalje teškog razdoblja: Nisu bili korektni, povratak me izvukao iz blata

Nije tajna da je trenutačno jedno od najvećih imena hrvatske napadačke scene dinamovac Bruno Petković.

U posljednje je vrijeme ponudio nekoliko dobrih partija, zabijao petom, razveselio mnoge navijače, kako Dinamove tako i one reprezentativne, a u razgovoru za Večernji TV otkrio je detalje iz svoje karijere, ali i planove.

Razdoblje u kojem je igrao u Italiji (od 2013. do 2018. godine), gdje je igrao prije povratka u Hrvatsku, na neki je način obilježilo njegovu karijeru. Tamo nije previše zabijao, imao je problema s menadžerom, kontinuitetom igranja...

– Nisu bili korektni u dosta situacija, a ta s ugovorom i menadžerom jedna je od njih. Ne vraćam se na to. Pokušavam sve negativno ostaviti u prošlosti. Pokušavam živjeti s onom da je svako zlo za neko dobro. Sadašnji menadžer preuzeo me nakon prve godine u Italiji. Preuzeo je mladog, nedokazanog igrača u tom trenutku u bezizlaznoj situaciji. Izvukli smo se iz tog blata i krenuli dalje. Često je inzistirao na mojem povratku u Hrvatsku, govorio je da će mi to pomoći mentalno. Taj se povratak pokazao kao pun pogodak. Imao je dobru strategiju, planski je razmišljao. Vjerujem da je sve ispalo idealno – kaže Bruno pa se osvrće i na igranje u Seriji A.

Tamo je nastupao za Cataniju, Trapani, Virtus Entellu, Reggianu, Bolognu i Hellas Veronu u kojoj se nije nazabijao previše.

Visoki ciljevi

Njegovi osobni ciljevi su ambiciozni.

– Još nisam ništa napravio, nisam zvijezda i tako se i ne osjećam niti se predstavljam. Utakmica s Anderlechtom bila je praktički moj debi u Europi. Bio je to dobar osjećaj. Utakmica koja mi je dala do znanja i potvrdila ono što sam o sebi mislio. Gradio sam vjeru u samog sebe i to je izašlo na vidjelo svima ostalima. To je ljudima bila neka prekretnica. Trebalo je naći konstantu da takve utakmice budu stalno. Pokušavam biti koristan za momčad i prenijeti vještine da pobijedimo u svakoj utakmici. Moji su ciljevi da osvojim Svjetsko prvenstvo i Ligu prvaka, to su najviša dostignuća, da budeš najveći na svijetu. To je cilj iza svega. Rad sigurno dođe na naplatu. Ne želim da bude usporedba između Modrića i mene jer on je najbolji, a ja sam jako daleko. No radom se sve može postići – rekao je Bruno koji se za kraj osvrnuo i na navijače, ali i pitanje nacionalnog stadiona te igranje utakmice Hrvatske protiv Slovačke u kvalifikacijama za Euro 2020. godine na Rujevici.

