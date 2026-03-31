Brazilac je bio miljenik navijača Dinama: 'Hrvatska je bolja! I u Kataru sam navijao za Vatrene'

Uoči susreta Hrvatska – Brazil razgovaramo Oéliltonom Araújom dos Santosom, poznatijim kao Etto (45), bivšim igračem Dinama, sada već starosjediocem u Zagrebu. Ettova supruga Anja je Zagrepčanka, imaju petero djece: Joakima (18), Luiza Gabriela (14), Beatriz (8), te blizance Samuela i Otavija (5). Luiz Gabriel igra u Dinamovoj momčadi U-14, a tata Etto pomoćni je trener u U-13. Etto je rođen u gradu Valenteu, u brazilskoj državi Bahia, iz koje je nekadašnji reprezentativac Dani Alves.

- Kada sam bio dječak, Brazil je imao generaciju koja je u Americi postala svjetski prvak, onu s Romarijem i Bebetom, i naravno da sam im se divio, bili su uzori svim klincima, meni i Cafu. Potom je Brazil bio prvak svijeta i 2002., i to je bila momčad kakvu nikada više neće imati; Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaka... To je zadnja velika generacija koju je Brazil imao – kaže Etto i nastavlja:

- Niti jedna momčad Brazila nakon nje nije joj se približila. Kako to objasniti? Ja mislim da novim generacijama brazilskih nogometaša reprezentacija nije toliko važna kao onima prije. Primjećujem kako brazilski reprezentativci danas više daju klubovima nego reprezentaciji.

Jesu li navijači u Brazilu time razočarani?

- Jesu, jesu, ljudi u Brazilu ne vjeruju toliko u reprezentaciju kao prije. Jer, mi nismo već dugo napravili neku reformu reprezentacije, nešto što smo trebali davno napraviti. Dugo se reprezentacija oslanjala na starije igrače, one iz 2002., a pritom nije pripremila njihove nasljednike. Zato sada imamo problema.

U međuvremenu se bio pojavio samo jedan veliki brazilski igrač, Neymar. Je li se oko njega trebala graditi šampionska generacija?

- Neymar je bio igrač na nivou Zlatnih lopti, Kake, Ronalda, Ronaldinha, Rivalda..., ali problem je bio što smo imali samo jednog takvog, samo njega. A prije smo imali četvoricu-petoricu koji su bili najbolji na svijetu – sve ove koje sam vam spomenuo. Bilo ih je toliko vrhunskih da ih je za jednu reprezentaciju čak možda bilo i previše.

Kako ste kao Brazilac doživjeli poraz od Njemačke kod kuće 1:7?

- Kao i svi Brazilci, kao – potpunu katastrofu! Cijeli Brazil je plakao! Bilo je to baš ponižavajuće. Bio sam tada doma, u Salvadoru, bila je cijela obitelj na okupu, među njima i suprugini roditelji, pripremili smo se bili za feštu, a onda doživjeli razočaranje. Užas!

A kako ste podnijeli poraz Brazila od Hrvatske na SP-u u Kataru?

- Ja sam taj ishod predvidio, čak sam ga očekivao. Prije te utakmice gostovao sam u jednom podcastu, u kojem sam o tome govorio, pa su me pitali – kako to Hrvatska može parirati tako moćnom Brazilu? Ja sam pojasnio: "Vi uopće nemate percepciju koliko je Hrvatska kao momčad jaka, jača od Brazila! Mi se oslanjamo samo na Neymara, a vi imate isto tako velikog Luku, ali i cijelu momčad koja ima nevjerojatno zajedništvo i pobjednički duh."

Za koga ste navijali u toj utakmici?

- Za Hrvatsku, jer sam znao i osjetio koliko je hrvatska kao momčad ispred Brazila, osobito na turniru kao što je Svjetsko prvenstvo. Mi smo tada imali dosta igrača kojima je to bilo prvo Svjetsko, dok je puno hrvatskih igrača imalo već iskustvo iz Rusije. Već su dobro znali kako stvari funkcioniraju na SP-u. Realan sam: Brazilac sam, ali vrlo dobro znam kakva je naša reprezentacija. Naravno, bilo bi mi drago da je tada Brazil prošao, ali sam znao da će proći Hrvatska. Osobito kada se otišlo u produžetke, tada sam bio još sigurniji.

Igrali ste u Dinamu s Modrićem. Hipotetski: bi li on i u reprezentaciji Brazila bio tako dominantan?

- Možda ne bi bio najbolji, ali bio bi među tri najbolja. Jer, Luka ima klasu s kojom može igrati u bilo kojoj svjetskoj reprezentaciji. Naravno da nitko, pa ni on sam, nije mogao znati da će napraviti takvu karijeru, ali uvijek je bio klasa, i već i onda kada smo igrali zajedno u Dinamu. I ja sam uz njega tada proigrao.

Vratimo se reprezentaciji Brazila. Kakav je dojam na vas ostavila u prijateljskoj utakmici s Francuskom?

- Vidio sam ono što već znam: Brazil i dalje nije momčad. Brazil ima novog izbornika Ancelottija, koji isprobava nove igrače, ali on nema vremena uigravati momčad i stvoriti momčadski duh. Evo, protiv Francuske su nastupila četvorica igrača koja su prvi put dobila pozive, a Svjetsko prvenstvo je za manje od tri mjeseca.

Vidite li u Brazilu igrača svjetske klase, onaj koji kod vas izaziva wow-efekt?

- Ne, nemamo takvoga. I baš zato moramo više djelovati kao momčad. Međutim, kada dođu pripreme za SP, kada igrači više tjedana budu zajedno na okupu, Ancelotti će ih posložiti. A ima tu vrhunskih igrača; Rafinha, Vinicius, šteta da se Rodrygo ozlijedio, dobri su Joao Pedro, Estevao, Endrick... Bit će to dobra momčad, ali im treba vremena.

Ide mi na živce

Kako doživljavate Viniciusa Juniora; divite li mu se ili vam ide na živce?

- Svojim ponašanjem ponekad mi ide na živce, ne sviđa mi se taj dio njegovog karaktera, ali kao igrač je top klasa. Međutim, Vini je u Real Madridu sjajan, sve je osvojio, a u reprezentaciji nikada nije igrao dobro. Usporedimo ga s Neymarom: Vini ima 25 godina i zabio je samo osam golova za Brazil, a Neymar je u toj dobi već bio dosegnuo pedeset golova!

Kako vam izgleda hrvatska reprezentacija?

- Dobro, dobro. Hrvatska još uvijek ima igrače koji su igrali na svjetskim prvenstvima, momčad je formirana, pa i kroz Euro i Ligu nacija, dok je u Brazilu sve novo. Jedini koji je dulje u reprezentaciji je Marquinhos, dok se Casemiro sada ponovno u nju vratio. Hrvatska ima puno dobrih igrača; evo sada me iznenadio Moro, baš je dobro iskoristio priliku, sviđa mi se Matanović, pa Fruk, Baturina se digao, pojavio se Vušković... Hrvatska je toliko dobra da je za mene u krugu kandidata za medalju na Svjetskom prvenstvu. Pa vidite kako je bilo protiv Kolumbije; bila je jako teška utakmica za vas, stadion je bio pun Kolumbijaca, a ništa Hrvatsku nije poremetilo, ni po kolebalo. Opet je preokrenula i pobijedila - zaključio je Etto.