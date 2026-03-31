DOGOVOR POSTIGNUT

Poznato tko će naslijediti Tudora u Tottenhamu, navijači neće biti sretni

Premier League - Tottenham Hotspur v Arsenal
Foto: David Klein/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
31.03.2026.
u 18:15

De Zerbijove imenovanje za glavnog trenera neće biti po volji mnogim navijačima Tottenhama, nakon što su tri navijačke skupine u petak pozvale sjevernolondonski klub da ne angažira 46-godišnjeg Talijana zbog njegove prošle veze s Masonom Greenwoodom u Marseilleu.

Tottenham je postigao načelni dogovor s Robertom De Zerbijem da postane njihov stalni glavni trener, objavila je izvještajna agencija Press Association.

Spursi su se u nedjelju poslijepodne rastali od Igora Tudora nakon pet poraza u sedam utakmica tijekom 44-dnevnog boravka na klupi. Tudor je angažiran kao privremeni trener nakon otkaza Thomasu Franku 11. veljače, ali nesigurna pozicija Tottenhama u Premier ligi prisilila je klub da se okrene stalnom glavnom treneru sedam utakmica prije kraja prvenstva.

De Zerbi je pristao preuzeti tu dužnost nakon višednevnih pregovora, a PA doznaje da je za konačan dogovor potrebno riješiti još neke detalje.

Talijanski stručanjak se suočava s ogromnim poslom u Tottenhamu s obzirom na to da su Spursi, nakon niza od 13 utakmica bez pobjede u Premier ligi, samo bod iznad West Hama koji je najbolji od tri kluba iz zone ispadanja. Poraz u posljednjem kolu kod kuće od Nottingham Foresta (0-3), izravnog suparnika u borbi za opstanak, dodatno je opteretio momčad pogođenu ozljedama, koja je pobijedili u samo dva od posljednja 22 ligaška susreta.

Tottenhamova namjera da se okrene bivšem treneru Brightona, zasad isključuje povratak starog menadžera Mauricija Pochettina, ali ključne osobe u klubu nadaju se da je to cijena koju vrijedi platiti ako osigura ostanak u Premier ligi.

De Zerbijove imenovanje za glavnog trenera neće biti po volji mnogim navijačima Tottenhama, nakon što su tri navijačke skupine u petak pozvale sjevernolondonski klub da ne angažira 46-godišnjeg Talijana zbog njegove prošle veze s Masonom Greenwoodom u Marseilleu.

Bivši napadač Manchester Uniteda Greenwood optužen je u listopadu 2022. za pokušaj silovanja, kontrolirajuće i prisilno ponašanje te napad koji je uzrokovao tjelesne ozljede. Britansko tužiteljstvo odustalo je od optužbi u veljači 2023. zbog "kombinacije povlačenja ključnih svjedoka i novog materijala koji je izašao na vidjelo", što je značilo da "nema realnih izgleda za osudu". Greenwood je od tada nastavio karijeru i pridružio se Marseilleu 2024.

U studenom je De Zerbi opisao Greenwooda kao "dobrog momka" koji je platio "visoku cijenu" te dodao: "Žao mi je što se dogodilo u njegovom životu, jer poznajem potpuno drugačiju osobu od one koja je opisana."
Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Croatia v Brazil - Quarter Final - FIFA World Cup- Doha.
UOČI UTAKMICE

Kladionice tvrde da je Brazil favorit protiv Hrvatske! No, posljednja dva SP daju malo drugačiju sliku

Hrvatska reprezentacija na posljednja dva svjetska prvenstva ima deset, a Brazil šest pobjeda. Hrvatska je u 2018. u Rusiji bila finalist, a u 2022. Kataru polufinalist, dok je Brazil na oba ta turnira zapeo u četvrtfinalu; protiv Belgije, odnosno protiv Hrvatske. Hrvatska na posljednja dva svjetska prvenstva ima dvije medalje, a Brazil je svoju posljednju osvojio sad već davne 2002. godine, kada je bio svjetski prvak.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!