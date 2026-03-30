NE STRAHUJEMO OD VELIKANA

Dalić je specijalist za najjače reprezentacije, s Hrvatskom je dobio pet svjetskih prvaka!

Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Karlo Ledinski
30.03.2026.
u 10:40

Rušio je čak pet svjetskih prvaka, ali i po šest europskih, pet afričkih, tri iz J. Amerike...

U noći s utorka na srijedu Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Orlandu čeka megaspektakl protiv Brazila, peterostrukog prvaka svijeta. Bit će to šesti dvoboj vatrenih protiv Brazila - krenulo je remijem (1:1) u prijateljskoj utakmici 2005. na Poljudu, potom su uslijedili porazi na SP-u 2006. (1:3) i SP-u 2014. (1:3), a potom i u 0:2 u prijateljskoj utakmici 2018. na Anfieldu. No, na posljednjem SP-u u Kataru Hrvatska je u četvrtfinalu nakon jedanaesteraca pobijedila Brazil i tako stigla do prve pobjede protiv najtrofejnije nogometne reprezentacije svijeta.

Inače, Zlatko Dalić specijalist je za najbolje reprezentacije svijeta, kao izbornik Hrvatske svladao je čak pet različitih svjetskih prvaka: Argentinu, Englesku, Španjolsku, Brazil i Francusku. Također, svladao je i šest europskih prvaka: Grčku, Španjolsku, Dansku, Nizozemsku, Portugal i Francusku, pet prvaka Afrike: Senegal, Nigeriju, Maroko, Tunis i Egipat, tri prvaka Južne Amerike: Brazil, Argentinu, te u petak i Kolumbiju, a pobjede je upisivao i protiv dva prvaka Azije: Saudijske Arabije i Japana te dva prvaka CONCACAF Gold kupa – Meksika i Kanade. U prijevodu, Dalić je u svojoj eri na klupi reprezentacije pobijedio čak 23 reprezentacije koje su kroz povijest bile prvak u svojoj federaciji!

I zato, sigurni smo da Modrić, Perišić, Livaković i ekipa u noći na srijedu neće biti nimalo impresionirani reprezentacijom koja po transfermarktu vrijedi 780 milijuna eura, odnosno skoro tri puta više od aktualnih vatrenih (282 milijuna eura). Dapače, više od utakmice u Orlandu strahuju Brazilci, koji se ovih dana s tugom prisjećaju Livakovićevih čudesnih čarolija, Modrićeve i Perišićeve magije u terenu sa četvrtfinalne utakmice u Kataru. Dobro su Brazilci upamtili ta hrvatska imena, pa strahuju od novog susreta... Pogotovo što bi novi poraz, nakon Engleske u četvrtak, izazvao paniku u Brazilu uoči SP-a...
