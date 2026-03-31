FOTO A jesmo ih razbili... Prisjetite se nezaboravne noći u kojoj je Hrvatska potopila Brazil

Na stadionu Education City 9. prosinca 2022. godine odigrala se utakmica koja će se pamtiti generacijama. Hrvatska, predvođena Zlatkom Dalićem, suprotstavila se prvom favoritu turnira, moćnom Brazilu
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Od prve minute Vatreni su nametnuli svoj ritam, taktički savršeno zatvorivši prilaze svom golu. Vezni red s Modrićem, Brozovićem i Kovačićem dominirao je posjedom, dok je obrana, na čelu s maestralnim Joškom Gvardiolom, neutralizirala brazilske napade.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Ipak, ključna figura bio je vratar Dominik Livaković, koji je s čak jedanaest obrana tijekom igre postavio rekord prvenstva i izluđivao brazilske zvijezde.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Regularni dio završio je bez pogodaka, a drama je dosegnula vrhunac u produžecima.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
ada je Neymar u sudačkoj nadoknadi prvog produžetka, nakon genijalne akcije i dva dupla pasa, zaobišao Livakovića i zabio za vodstvo Brazila, činilo se da je hrvatski san završen. Izgledalo je da je trenutak magije peterostrukih svjetskih prvaka bio dovoljan da slomi nevjerojatno srce i otpor hrvatske momčadi.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
No, ova generacija Vatrenih ponovno je pokazala svoju neslomljivu mentalnu snagu. Umjesto predaje, uslijedio je herojski povratak.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Igrala se 117. minuta kada je Mislav Oršić probio lijevu stranu i poslao povratnu loptu za Brunu Petkovića. Njegov udarac, jedini hrvatski u okvir gola na cijeloj utakmici, od bloka Marquinhosa promijenio je smjer i prevario Alissona za erupciju oduševljenja i izjednačenje.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Odluka je pala u raspucavanju s bijele točke, disciplini u kojoj je Hrvatska na svjetskim prvenstvima postala nenadmašna.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Hladnokrvni su bili Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Modrić i Mislav Oršić, dok je junak Livaković obranio prvi udarac Rodrygu. Konačnu potvrdu prolaska donijela je vratnica koju je pogodio Marquinhos, čime je Hrvatska drugi put zaredom osigurala mjesto u polufinalu Svjetskog prvenstva i poslala Brazil kući.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Ne propustite

1/