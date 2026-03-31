FOTO A jesmo ih razbili... Prisjetite se nezaboravne noći u kojoj je Hrvatska potopila Brazil

Od prve minute Vatreni su nametnuli svoj ritam, taktički savršeno zatvorivši prilaze svom golu. Vezni red s Modrićem, Brozovićem i Kovačićem dominirao je posjedom, dok je obrana, na čelu s maestralnim Joškom Gvardiolom, neutralizirala brazilske napade.
ada je Neymar u sudačkoj nadoknadi prvog produžetka, nakon genijalne akcije i dva dupla pasa, zaobišao Livakovića i zabio za vodstvo Brazila, činilo se da je hrvatski san završen. Izgledalo je da je trenutak magije peterostrukih svjetskih prvaka bio dovoljan da slomi nevjerojatno srce i otpor hrvatske momčadi.
Igrala se 117. minuta kada je Mislav Oršić probio lijevu stranu i poslao povratnu loptu za Brunu Petkovića. Njegov udarac, jedini hrvatski u okvir gola na cijeloj utakmici, od bloka Marquinhosa promijenio je smjer i prevario Alissona za erupciju oduševljenja i izjednačenje.
Hladnokrvni su bili Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Modrić i Mislav Oršić, dok je junak Livaković obranio prvi udarac Rodrygu. Konačnu potvrdu prolaska donijela je vratnica koju je pogodio Marquinhos, čime je Hrvatska drugi put zaredom osigurala mjesto u polufinalu Svjetskog prvenstva i poslala Brazil kući.