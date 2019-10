Izrasta u vrhunskog igrača: Znate li za ove izvanredne podatke o Dinamovu dragulju?

Dinamo u ovom trenutku ima vodeće strijelce u dvije reprezentacije u kvalifikacijama za EP 2020.; Bruno Petković prvi je topnik Hrvatske s tri, a Amer Gojak prvi golgeter Bosne i Hercegovine s četiri pogotka.

K tome još i izvanredan podatak o 22-godišnjaku Sarajliji Gojaku: on je drugi strijelac kvalifikacija za EP među veznim igračima.

Prvi je Nizozemac iz Liverpoola Georginio Wijnaldum s pet pogodaka, a zajedno s Amerom, četiri pogotka postigli su Ross Barkley (Engleska), Eljif Elmas (Makedonija) i John McGinn (Škotska).

U reprezentaciji BiH iza Gojaka su svjetske megazvijezde Edin Džeko i Miralem Pjanić s tri pogotka, a zanimljivo je kako je raspucani Amer u ovoj sezoni efikasniji u dresu nacionalne momčadi nego u Dinamu.

Za plave je postigao samo tri pogotka, ali od toga jedan zlata vrijedan, u Trondheimu, kada je sijevnula ljevica i donijela Dinamu plasman u Ligu prvaka.

Što vidite u Ameru Gojaku?, pitali smo jučer legendarnoga Dinamova vezista (1965. – 1972.) Denijala Pirića (73), rođenoga u Živinicama, danas Sarajliju.

– U Gojaku vidim mladoga igrača koji je prošao sve selekcije BiH, dečka koji se odlikuje čvrstinom i naglašenom ambicijom da uspije. To se primjećuje na travnjaku, jer on oko sebe širi pozitivu. Vrlo je čvrst, stabilan i ne zadovoljava se trenutačnim dosezima, nego teži napredovanju. To je u njegovim izvedbama također vidljivo – kaže Pirić.

Dijete Olimpica

Tvrdi kako je Amer Gojak, dijete sarajevskog Olimpica, u ključnom trenutku karijere donio najbolju odluku.

– Dolazak u Dinamo bio je ključni potez njegove karijere, osobito u ruke Nenadu Bjelici, ali i općenito u klub koji je izvrsno vođen od Mirka Barišića. Pa tako Gojak, očito karakteran i mentalo jak, ako i kod Bjelice u određenom trenutku ne bude u prvom planu, to ne doživljava negativno i kao degradaciju, nego u tome pronalazi novi motiv za rad i dokazivanje – ističe Pirić.

Podsjeća li vas na nekoga poznatijega igrača po svome stilu igre?

– Najviše me podsjeća na mog nekadašnjega suigrača iz Dinama, pokojnoga Josipa Gucmirtla, koji nije bio toliko fizički jak kao Gojak, ali su jednako marljivi i snalažljivi u završnici. Pa ipak Gojak će se još morati dosta pomučiti da bi dostigao Gucinu razinu.

Usto, Amer je nogometaš koji ne oscilira; jer on, primjerice, protiv Armenije u rujnu odigra izvanredno, protiv Finske fenomenalno, a protiv Grčke je bio vrlo dobar. Kod njega nema padova u igri. Da, Amer Gojak izrasta u vrhunskoga igrača, i Dinamo će na njemu i te kako financijski profitirati – dodao je Denijal Pirić.

Amer Gojak za Dinamo je debitirao još u ožujku 2015. godine, u dobi od 18 godina, jedan mjesec i osam dana, te je od tada skupio 130 nastupa i postigao 14 pogodaka.

Za jednoga reprezentativca A reprezentativca s deset nastupa i igrača u 23. godini začuđujuće je da je uopće još u Dinamu. Jer, Amer je iz Dinama već ispratio Pjacu, Roga, Brekala, Fiolića, Antolića, Sosu, Ćorića, Hodžića, Šunjića...

Još četiri strijelca

Osim Gojaka i Petkovića, od Dinamovih igrača u kvalifikacijama za EP 2020. zabijali su još i Izet Hajrović za BiH, Arijan Ademi za Sjevernu Makedoniju, Mario Gavranović za Švicarsku i Damian Kadzior za Poljsku, svi po jedan pogodak.

Dinamo, međutim, u nacionalnim momčadima ima još jednoga nogometaša na putu prema tituli. Naime, novi centarfor Dinama, 19-godišnji Sandro Kulenović, probio se na drugo mjesto poretka najboljih strijelaca kvalifikacija za Europsko prvenstvo mladih.

Sandro ima četiri pogotka na kontu, a ispred njega s po pet pogodaka su Englez Eddie Nketiah iz Leeds Uniteda i Francuz Odsonne Edouard iz Celtica.

Također, Nikola Moro s tri asistencije dijeli treće mjesto na rang-listi asistenata u istome natjecanju. Sandro Kulenović još uvijek čeka svoj prvoligaški prvijenac u Dinamovu dresu.

U dresu poljske Legije iz Varšave ove sezone postigao je dva pogotka, po jedan u Europi i u poljskom prvenstvu, no ondje je u napadačkoj hijerarhiji ipak bio stepenicu više. U Dinamu je tek treći napadač.