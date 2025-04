VIDEO Ovog nema ni kod nas: Navijači se žestoko pomlatili, letjeli preko ograda, završili na terenu

Prva utakmica četvrtfinala Afričke nogometne Lige prvaka između južnoafričkog Mamelodi Sundownsa i tuniskog Esperancea nije završila posljednjim sučevim zviždukom. Nakon pobjede domaćina od 1-0 na stadionu Loftus Versfeld u Južnoj Africi, ispred stadiona izbili su žestoki sukobi između navijačkih skupina. Prema izvještajima očevidaca i medijskim napisima, nasilje je eruptiralo u utorak navečer dok su navijači tuniskog Esperancea napuštali stadion nakon poraza svoje momčadi. Sukobi s navijačima Mamelodi Sundownsa brzo su eskalirali i proširili se na okolicu stadiona. Scene kaosa zahtijevale su hitnu intervenciju sigurnosnih snaga koje su uložile velike napore kako bi obuzdale situaciju, razdvojile sukobljene strane i osigurale sigurnost ostalih posjetitelja. Detalji o broju ozlijeđenih ili eventualnim uhićenjima nisu odmah bili dostupni, no izvještaji jasno govore o ozbiljnosti incidenata koji su narušili inače sportsku atmosferu važnog kontinentalnog natjecanja.

Na terenu, Mamelodi Sundowns osigurao je minimalnu, ali vrijednu prednost pred uzvrat. Jedini pogodak na utakmici postigao je Peter Shalulile u 54. minuti, donijevši svojoj momčadi pobjedu od 1-0. Ovim rezultatom južnoafrički prvak stekao je važnu prednost u borbi za polufinale najprestižnijeg klupskog natjecanja u Africi. Uzvratni susret na rasporedu je sljedećeg utorka na Olimpijskom stadionu u tuniškom Radesu. Esperance se nada da će na domaćem terenu uspjeti nadoknaditi zaostatak i preoteti mjesto u polufinalu. Pobjednik ovog dvomeča suočit će se s boljim iz ogleda između egipatskog Al Ahlyja i sudanskog Al Hilala, što dodatno pojačava uzbuđenje u borbi za kontinentalni naslov.

