VIDEO Otto Barić kandidat za predsjednika Dinama: Vrijeme Mirka Barišića je prošlo, a situacija je kritična

Za mjesec dana bit će izbori u Dinamu, plavi kreću putem demokracije. Lista od 35 kandidata koji bi trebali u Skupštinu stiže po prijedlogu Izvršnog odbora, a liste od 25 kandidata predlažu članovi kluba. Tako će ugledni arhitekt Otto Barić biti nositelj jedne liste.

Kako ste se odlučili za kandidaturu?

– Trenutak u Dinamu je kritičan, došlo je do krize rezultata, ali prije svega do velike krize upravljanja. Moj je dojam da se ne zna tko što radi, tko je za što zadužen u klubu. Ne dogodi li se nekakva promjena, i to vrlo brzo, slijedi tmurno razdoblje za Dinamo – kazao je Otto Barić.

Učio je i od oca

Koliko znate o nogometu, koliko ste uspjeli naučiti od oca, legendarnog trenera i izbornika Otte Barića?

– Moja nogometna karijera trajala je do 16. godine, kada mi je tata rekao da se ostavim nogometa jer je procijenio da neću postati veliki igrač. No, uz oca sam puno naučio o nogometu, o nogometnoj igri, o funkcioniranju klubova. Bio sam s njim stalno, po raznim klubovima, i puno sam toga naučio. Pogotovu o tome kako je slagao igru.

Može li se to preslikati i na slaganje klupskog vodstva?

– To mi je bila ideja. Dinamu je potrebna vizija, kvalitetna, visokomoralna Uprava. Ne smije ni u jednom trenutku doći do malverzacija u poslovanju, tu se mora biti oprezan čim je o novcu riječ. Druga najvažnije piramida je sportska struktura. Sportski direktor u piramidi mora biti čovjek od kapaciteta, mora znati što mu fali od igrača, a mora odabrati i pravog trenera, koji mora biti pravi, onaj koji će moći presjeći, biti autoritet u svlačionici. Treća stvar je omladinska škola, koja se mora opet podići na višu razinu. Znamo da je Dinamo uvijek stvarao igrače, uostalom, najveći prihodi koje ostvaruje je od europskih natjecanja i prodaje igrača. Potom je potreba i kvalitetna skautska služba, koja također mora biti bolja nego što je sada – govori nam Barić.

Kakva je vaša lista, tko su ljudi koji će biti na njoj?

– Imam listu od 25 ljudi, odnosno od 32 jer pet ih je u rezervi ako netko otpadne, a ostala dva su kandidati za Nadzorni odbor. Nositelj liste, a to sam ja, ujedno je i kandidat za predsjednik Dinama. Pobijedim li, onda ću se sučeliti s kandidatom aktualne vlasti. Tu će, naravno, aktualni predsjednik Barišić biti u jako velikoj prednosti jer u startu će imati 35 glasova, a ja, ako pobijedim, 25. Šteta je što prolazi samo jedna lista jer vjerujem da i na drugim listama ima kvalitetnih ljudi.

Vidjeli smo da na listi niste željeli nikoga tko je u posljednjih 15-ak godina bio u upravljačkim strukturama Dinama.

– Istina, čak gledamo i da nije bio u Skupštini. Želimo neki novi start, a prije svega smo gledali da na listu budu ljudi koji vole Dinamo i koji su profesionalno ostvareni, kako ne bi imali nekakve sitne interese.

Objavili ste prvih nekoliko ljudi s liste, to su uglavnom privrednici, među njima je i bivši igrač Perko Bručić, no ima još sportaša.

– Da, imamo i nekoliko sportaša na listi, poput Pere Bručića, košarkaša Krune Simona, vaterpolista Dubravka Šimenca. Razgovarao sam s još puno bivših igrača koje je trenirao moj otac, s bivšim igračima Dinama, s kojima sam i u dobrim odnosima, ali tragično mi je da gotovo nitko od njih nije bio član Dinama 2023. godine, što je preduvjet da uopće bude na listi za Skupštinu da može birati i da može biti biran – veli Otto Barić.

Pojavila se priča da vam je na listi Krešimir Antolić, nekadašnji član Uprave Dinama.

Antolić nije na listi

– Krešimir Antolić nije na mojoj listi, to su gluposti. Upoznao sam ga kad smo prije puno godina razgovarali o temi Dinama i stadiona i od tada se poznajemo. Dakle, na mojoj listi nije, ne znam hoće li biti na nekoj drugoj listi. Iako, mislim da je on svoj put u Dinamu zaključio.

Bilo je puno prigovora navijača zbog elektroničkog glasovanja jer tu vide mogućnost manipulacije glasovima.

– Tražili smo da nam se omogući uvid u glasovanje, kako ono fizičko na stadionu tako i ono internetsko, slažem se da cijeli taj proces treba kontrolirati, ali i da se mogao puno bolje pripremiti.

Kako gledate na mogućega konkurenta u borbi za mjesto predsjednika, aktualnog predsjednika Dinama Mirka Barišića?

– Poznajem ga 30-ak godina, surađivali smo i izvan sporta, zajedno smo bili u društvu koje je pomagalo Hrvatskom narodnom kazalištu, bio je predsjednik tog društva, a ja dopredsjednik, i puno je pomogao i kazalištu, i za Dinamo je bio vrlo važan, svojim vezama u Siemensu jako je puno donio klubu. No, mislim da je njegovo vrijeme prošlo. Ako ga to veseli, neka ostane počasni predsjednik, neka bude blizu, ali mislim da je vrijeme da se napravi neki pomak, da dođu novi ljudi – rekao je Barić, pa dodao:

– Sigurno ima novih ljudi, s novom energijom, jer situacija je kritična. A sadašnja vlast te probleme ne rješava. Možda je jedan od tih novih ljudi i vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski, kojeg jako cijenim, on bi mi u sučeljavanju bio puno veći konkurent.

Kao arhitekt upućeni ste u jedan od većih problema Dinama, riječ je, naravno, o stadionu u Maksimiru.

– Stadion je apsolutni prioritet Dinama, bez njega nema svijetle budućnosti za Dinamo. Novi stadion generirat će novi novac, što je potrebno Dinamu, ne može se živjeti samo od prodaje igrača, a novi bi stadion to omogućio.

Bili ste vrlo kritični prema projektu rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj.

– Maloprije sam dobio informaciju da je na taj projekt uložena žalba. I proći će mjeseci dok sve opet ne krene, tako da ćemo vjerojatno tek u rujnu imati građevinsku dozvolu, pa dok se raspiše natječaj, pa dok se odabere investitor, pa očekujte nove žalbe... Sve će to trajati jako dugo i sigurno je da do novih izbora stadiona neće biti, možda "zakopaju prvu lopatu", ali to je čisti PR. No, postoji i drugo rješenje, a to je da napravimo pomoćni stadion četvrte kategorije, koji bismo smjestili pokraj ovog Maksimirskog. Bio sam u turskoj firmi koja je sagradila 20-ak stadiona, oni su mi rekli da mogu za osam do deset milijuna eura napraviti privremeni montažni stadion, a poslije bi se on mogao preseliti u neki drugi hrvatski grad – zaključio je Otto Barić.