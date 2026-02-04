FOTO Baturininom treneru pripala velika čast uoči otvaranja Zimskih olimpijskih igara

Samo nas dva dana dijeli od otvaranja Zimskih Olimpijskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Velika ceremonija otvaranja jednog od najvećih sportskih događaja u svijetu rezervirana je za petak navečer pa se tako i olimpijski plamen sve više približava svojoj konačnoj destinaciji gdje će se u petak zapaliti veliki svjetionik kao vrhunac otvorenja i tako će službeno početi nove Olimpijske igre.

Olimpijska baklja tako sada prolazi Italijom, a između ostalog prošla je i kroz Como. Zanimljivo je kako je čast da baklju prenese kroz grad pripala treneru tamošnjeg talijanskog prvoligaša i španjolskoj nogometnoj legendi - Cescu Fabregasu.

Cesc Fábregas carried the torch ahead of the Winter Olympics starting in Milan this week 🇮🇹 pic.twitter.com/JvN4MeVd3u — B/R Football (@brfootball) February 3, 2026

Bivši igrač Arsenala, Barcelone i Chelseaja te dvostruki europski i jednom svjetski prvak sa španjolskom reprezentacijom vrlo je omiljen u gradu i uživa u velikoj naklonosti navijača. Iako se u karijeri naosvajao velikih trofeja s reprezentacijom i klubovima, nikada nije zaigrao na Olimpijskim igrama budući da se u nogometu olimpijska momčad sastoji od igrača do 23 godine starosti, a samo trojica u cijelom rosteru smiju biti stariji od toga.

Pod njegovom paskom od ove sezone igra i bivši igrač Dinama Martin Baturina. Iako na početku sezone za njega nije bilo previše minuta, u posljednje vrijeme značajno je podignuo formu i sve češće impresionira u Fabregasovom sustavu.