SJAJNA FORMA

VIDEO Pogledajte čudesnu asistenciju i pogodak Baturine, Hrvat je počeo dominirati u Italiji

Serie A - Como v Bologna
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.01.2026.
u 16:58

Jedan od najboljih igrača susreta bio je hrvatski nogometaš Martin Baturina koji je upisao pogodak i asistenciju, a njegov je sastav barem privremeno preskočio Juventus i stigao na peto mjesto ljestvice

Nogometaši Coma nastavili su s odličnim igrama u talijanskoj Serie A, ove su subote na domaćem terenu pobijedili Torino sa 6-0 u 22. kolu.

Jedan od najboljih igrača susreta bio je hrvatski nogometaš Martin Baturina koji je upisao pogodak i asistenciju, a njegov je sastav barem privremeno preskočio Juventus i stigao na peto mjesto ljestvice. Pogodak i asistenciju pogledajte OVDJE i OVDJE

Već u osmoj minuti Douvikas je doveo Como u vodstvo, a u 16. je bilo 2-0 nakon što je Baturina vrlo precizno gađao s 20 metara te je prizemnim udarcem naciljao suparničku mrežu. Još četiri pogotka Como je zabio u nastavku ogleda. Prvo je Da Cunha realizirao jedanaesterac za 3-0 u 59. minuti, dok je u 66. Douvikas zabio svoj drugi pogodak na susretu i to uslijed lijepe asistencije Baturine.

Sve je zaključeno golovima Kuhna u 70. i Caquereta u 76. minuti za potop Torina.

Baturina je zamijenjen u 68. minuti, dok je za Como od 73. zaigrao Ivan Smolčić. Na drugoj strani cijelu je utakmicu za Torino odradio hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić.

Nedjelja donosi pet utakmica, a igrat će Sassuolo - Cremonese, Atalanta - Parma, Genoa - Bologna, Juventus - Napoli i Roma - Milan. Zadnja se utakmica igra u ponedjeljak, a za bodove se bore Verona - Udinese.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru
Vatreni Serie A como Martin Baturina

Komentara 2

18
188
17:46 24.01.2026.

Čudesno hahaha napucavanje lopte nogom i trčanje sim tam je čudesno. Hahahah

AL
AP_laPaPa
17:08 24.01.2026.

I jeste se pola godine bez razloga iživljavali na njemu. Kao da niste imali prilike vidjeti o kakvom se dragulju radi. A takvu lakoću u igri rijetko tko danas ima u svijetu a kamoli u Hrvatskoj. Ali eto vizionar Đone zna bolje. Riješio se dragulja za bagatelu a doveo balvane za nemale novce. A Como će ga prodati za najmanje 50m.

9
Ekskluzivno na VL: Dokumentarac o Anti Žanetiću

Udbaška uprava Hajduka me pretukla, spasio me Židov, a trener nam je naredio da pomažemo Zvezdi!

Dokumentarni film "Zlato Rima, srebro Pariza" redatelja Jakova Sedlara, kojeg sada možete ekskluzivno pogledati na Večernjem listu, ispričao je nevjerojatno zanimljivu priču o bivšem igraču Hajduka Anti Žanetiću, koji je 1960. bio u momčadi svijeta s Peleom i Di Stefanom, no Hajduk ga se odrekao zbog političkih razloga. U dokumentarcu je Žanetić bez dlake na jeziku govorio o brojnim događajima iz doba Jugoslavije, o udbašima koji su ga pretukli, o tome kako je Hajdukov trener Milovan Ćirić želio pobijediti Dinamo da bi poklonio titulu Crvenoj zvezdi...

