U Milanu strepe zbog Modrića jer ne znaju kako dalje: 'Postao je prevažna figura na San Siru'

Serie A - Bologna v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
Autor
Robert Junaci
09.02.2026.
u 15:45

Luka ima ugovor s Milanom do ljeta ove godine, s opcijom ostanka još godinu dana, ali on se još nije izjasnio

Luka Modrić zadivio je Italiju, nadasve navijače Milana i ljude u klubu. Nitko ne skriva oduševljenje s kapetanom hrvatske reprezentacije, ali s druge strane postoji i zabrinutost u tom klubu kad je o Luki riječ.

Naime, kad je dolazio u Milan potpisao je ugovor na godinu s dana, s opcijom ostanka još godinu dana, a odluka je samo njegova. Kako piše talijanski list Corriere dello Sport, Milan čeka Modrićevu odluku iz više razloga. 

- Modrić uživa u Milanu i to nije tajna. Postao je prevažna figura ne samo na terenu nego i izvan njega i svi žele da ostane. No, uprava će ubrzo trebati odgovor na to kako bi se mogla na vrijeme pripremiti za ljetni prijelazni rok. Nema nikakvih tenzija između Modrića i kluba. Luka je obećao da će svoju odluku obznaniti prije kraja sezone jer ne želi zavlačiti nikoga u klubu. Ako Modrić odluči otići iz kluba, onda će se tražiti vezni igrač koji bi ga mogao nadomjestiti. Ako pak odluči ostati, onda će se šefovi kluba okrenuti pojačanjima na drugim pozicijama. Ipak, svi u Milanu nadaju se da će Luka ostati jer se pokazalo koliko je važan za milanski klub.
Ključne riječi
Milan Luka Modrić

