Legenda otkrila koji klub svim silama želi Joška Gvardiola: 'Već su napravili prvi korak'

Nogometaši Bayerna jučer su nakon posljednjeg kola Bundeslige proslavili titulu prvaka. Nakon velike fešte javljali su se brojni bivši nogometaši, a jedan od njih bio je i legendarni njemački reprezentativac i bivši igrač Bayerna Lothar Matthäus. On je otkrio vrlo zanimljive informacije o interesu Bavaraca za hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola.

- Imam jednog igrača na umu i već imam informacije da je Bayern napravio prvi korak prema njegovu dovođenju - započeo je Matthäus pa dodao: "Radi se o bivšem igraču Leipziga koji danas igra za Manchester City - Jošku Gvardiolu".

Ova informacija iznenadila je navijače Bayerna i Manchester Cityja budući da nema nikakve službene potvrde o pregovorima između klubova. Ipak, Matthäus je vrlo dobro povezan u njemačkom nogometu i njegove riječi nose dodatnu težinu, pogotovo zato jer je već znao iznijeti ekskluzivne informacije.

Bayern je Gvardiola pratio još dok je igrao u Njemačkoj za Leipzig, no tada je brži bio City i doveo ga za 90 milijuna eura i učinio ga najskupljim braničem u povijesti nogometa. Posljednje tri sezone nosi dres Građana, a u tom periodu odigrao je 121 utakmicu te zabio 13 golova i dodao deset asistencija.