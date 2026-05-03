Nastavlja se Dalićeva turneja po Europi: U pratnji suradnika posjetio je još dva vatrena

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić često posjećuje reprezentativce na koje računa za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Njihove utakmice u klubovima dolazi pogledati uživo kako bi procijenio u kakvoj su formi, kasnije često slijede i intimna druženja. Isto je bilo i sinoć kada je pogledao najveći nizozemski derbi između PSV-a i Ajaxa u kojem bi u normalnim ujetima nastupila dvojica hrvatskih nogometaša - Ivan Perišić i Josip Šutalo.

Utakmica je završila rezultatom 2:2, a praktički nije imala preveliki rezultatski značaj budući da je Perišić s PSV-om već osigurao novi naslov prvaka. Šutalo je za Ajax odigrao cijelu utakmicu i bio jedan od najbolje ocijenjenih igrača Kopljanika, dok Perišić nije mogao nastupiti zbog akumuliranih žutih kartona. Nakon utakmice, njih su trojica otišla na večeru u pratnji kondicijskog trenera Luke Milanovića i izbornika U-21 reprezentacije Ivice Olića.

PSV je poveo već u prvoj minuti preko Ricarda Pepija. Ajax je izjednačio deset minuta kasnije golom Antona Gaaeija. Taj rezultat stajao je na semaforu sve do 77. minute kada je novo vodstvo PSV-u dao Myron Boadu. Bod domaćinu iz Amsterdama donio je Mika Godts u drugoj minuti sudačke nadoknade.