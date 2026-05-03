UGODNO DRUŽENJE

Nastavlja se Dalićeva turneja po Europi: U pratnji suradnika posjetio je još dva vatrena

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
03.05.2026.
u 11:35

Šutalo je za Ajax odigrao cijelu utakmicu i bio jedan od najbolje ocijenjenih igrača Kopljanika, dok Perišić nije mogao nastupiti zbog akumuliranih žutih kartona

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić često posjećuje reprezentativce na koje računa za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Njihove utakmice u klubovima dolazi pogledati uživo kako bi procijenio u kakvoj su formi, kasnije često slijede i intimna druženja. Isto je bilo i sinoć kada je pogledao najveći nizozemski derbi između PSV-a i Ajaxa u kojem bi u normalnim ujetima nastupila dvojica hrvatskih nogometaša - Ivan Perišić i Josip Šutalo.

Utakmica je završila rezultatom 2:2, a praktički nije imala preveliki rezultatski značaj budući da je Perišić s PSV-om već osigurao novi naslov prvaka. Šutalo je za Ajax odigrao cijelu utakmicu i bio jedan od najbolje ocijenjenih igrača Kopljanika, dok Perišić nije mogao nastupiti zbog akumuliranih žutih kartona. Nakon utakmice, njih su trojica otišla na večeru u pratnji kondicijskog trenera Luke Milanovića i izbornika U-21 reprezentacije Ivice Olića.


PSV je poveo već u prvoj minuti preko Ricarda Pepija. Ajax je izjednačio deset minuta kasnije golom Antona Gaaeija. Taj rezultat stajao je na semaforu sve do 77. minute kada je novo vodstvo PSV-u dao Myron Boadu. Bod domaćinu iz Amsterdama donio je Mika Godts u drugoj minuti sudačke nadoknade.
Ivan Perišić Josip Šutalo hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić

